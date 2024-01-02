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Saúde

Nattan explica afastamento dos palcos para cuidar da saúde; veja vídeo

Cantor do hit "Tem Cabaré essa Noite" está tratando há 3 meses uma infecção pela bactéria H. Pylori, com fortes antibióticos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 11:00

O cantor Nattan explicou o motivo do afastamento dos palcos
O cantor Nattan explicou o motivo do afastamento dos palcos Crédito: Reprodução/Instagram/@nattan
Nattan, 23, vai se afastar dos palcos para cuidar da saúde. O cantor do hit "Tem Cabaré essa Noite" está tratando há 3 meses uma infecção pela bactéria H. Pylori, com fortes antibióticos. A nota oficial sobre a pausa dos palcos explica que os remédios para amenizar esse refluxo não puderam ser administrados durante o tratamento da H pylori.
Com isso, as cordas vocais de Nattan foram prejudicadas e a apareceu um edema. A consequência desse quadro é uma forte rouquidão e falta de voz em casos de grande esforço por longo tempo.
O cantor explicou em vídeo que a voz sumia durante os shows. "Chegava com a voz perfeitamente boa e com 30 minutos de show minha voz sumia totalmente. Não conseguia cantar", disse.
É muito doloroso para um cantor querer cantar, se expressar no palco num momento tão feliz, e não conseguir cantar. Saí muito triste de um show e não consegui fazer o outro. Nattan
Ele explicou o esforço para se apresentar no Réveillon de Copacabana: "Era um sonho para mim, desde moleque [...] Pedi a Deus e consegui fazer uma hora de show. Quando pisei fora [do palco] minha voz ficou totalmente rouca [...] Meu sonho é levar minha música, minha cultura, meu Nordeste para fora e essa foi uma oportunidade muito grande. Não poderia deixar de tentar".

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