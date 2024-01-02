Nattan explica afastamento dos palcos para cuidar da saúde; veja vídeo

O cantor Nattan explicou o motivo do afastamento dos palcos Crédito: Reprodução/Instagram/@nattan

Nattan, 23, vai se afastar dos palcos para cuidar da saúde. O cantor do hit "Tem Cabaré essa Noite" está tratando há 3 meses uma infecção pela bactéria H. Pylori, com fortes antibióticos. A nota oficial sobre a pausa dos palcos explica que os remédios para amenizar esse refluxo não puderam ser administrados durante o tratamento da H pylori.

Com isso, as cordas vocais de Nattan foram prejudicadas e a apareceu um edema. A consequência desse quadro é uma forte rouquidão e falta de voz em casos de grande esforço por longo tempo.

O cantor explicou em vídeo que a voz sumia durante os shows. "Chegava com a voz perfeitamente boa e com 30 minutos de show minha voz sumia totalmente. Não conseguia cantar", disse.

É muito doloroso para um cantor querer cantar, se expressar no palco num momento tão feliz, e não conseguir cantar. Saí muito triste de um show e não consegui fazer o outro. Nattan