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Neymar Jr. engravida modelo e será pai pela terceira vez, afirma colunista

Segundo Léo Dias, a influenciadora Jamile Lima teria comentado nas redes sociais sobre a futura paternidade do atleta. Horas depois, pelos stories do Instagram, a modelo negou os boatos da gravidez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 12:03

O jogador Neymar
O jogador Neymar Crédito: Reuters/Folhapress
2024 já começou com fortes emoções. É o que garante o colunista Leo Dias, que afirmou que o jogador Neymar Jr. será papai pela terceira vez. De acordo com o jornalista, a influenciadora e modelo Jamile Lima teria comentado em uma publicação nas redes sociais com a foto de Mavie, filha caçula do atleta, afirmando que mais um bebê está a caminho.
“Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter...", escreveu a influenciadora no perfil Segue a Cami.
Em nova postagem do perfil Segue a Cami, Jamile Lima afirmou que não escreveu o comentário sobre a futura paternidade de Ney. "Eu não escrevi isso não!!! Melhor apagar minha foto!", disse a modelo. 
Horas depois, o post do perfil Segue a Cami foi deletado das redes sociais sem maiores explicações. Em suas redes sociais, Jamile Lima negou por meio dos stories no Instagram que estaria grávida do jogador. "Eu não estou grávida do Neymar, aliás, eu nem conheço, não tenho nenhum tipo de contato", confirmou a modelo.
Ainda segundo a influenciadora, a fofoca teria partido de alguém de sua equipe. "Foi um comentário infeliz de uma das pessoas da minha equipe em tom de brincadeira".
Neymar é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, nascida em outubro de 2023, com Bruna Biancardi. Ainda sob mistério, Léo Dias ainda revelou que a mãe do suposto filho seria uma modelo brasileira.

ATUALIZAÇÃO 

A influenciadora Jamile Lima usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (2) para desmentir o boato de que estaria grávida do jogador Neymar. A matéria foi atualizada.

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