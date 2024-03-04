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Após o BBB

'Livramento', diz Salgadinho após rompimento de amizade com Rodriguinho

Durante o BBB, Salgadinho criticou atitudes do brother, declarou torcida a Davi e discutiu com a mulher do pagodeiro nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Março de 2024 às 19:03

'Livramento', diz Salgadinho após rompimento de amizade com Rodriguinho
Salgadinho rompeu amizade com Rodriguinho Crédito: Reprodução/Instagram
Salgadinho, ex-vocalista da banda Katinguelê, fez uma postagem reflexiva nesta segunda-feira (4) no Instagram, apontada como uma indireta a Rodriguinho. Afinal, os dois pagodeiros romperam a amizade de 35 anos após a saída do ex-brother do BBB 24.
"Muito do que acontece em nossa vida não é perda! É livramento de Deus", escreveu Salgadinho nas redes sociais. "Dê uma chance para si! Pare de carregar o fardo que não é seu", completou ele na legenda.
Durante a participação de Rodriguinho no BBB, Salgadinho criticou atitudes do brother, declarou torcida a Davi e discutiu com a mulher do pagodeiro nas redes sociais. Saindo do reality, o ex-brother deixou de seguir o amigo no Instagram.
Nos comentários, internautas reforçam que a mensagem é direcionada a Rodriguinho. "Salgadinho, obrigado pelo seu posicionamento pelo certo. #Davi", comentou um seguidor. Há também quem defenda o pagodeiro: "Livramento do Rodriguinho com certeza de se livrar uma amizade tão falsa como a sua", escreveu mais uma.

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