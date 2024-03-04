BBB 24: Dona Déa dá sermão em Rodriguinho no Domingão: 'Falou asneira'

Dona Déa e Rodriguinho no Domingão Crédito: Reprodução

O cantor Rodriguinho, eliminado do BBB 24 na última terça-feira (27), participou do Domingão com Huck, onde ouviu críticas e pôde se desculpar por atitudes que teve durante o confinamento. Dona Déa, mãe do humorista Paulo Gustavo e uma das apresentadoras do Domingão, aproveitou a oportunidade para criticar a trajetória do cantor no programa.

"Eu ia perguntar para você: por que você entrou no Big Brother? Você ficou tirando onda que não precisa de dinheiro. O tênis custava R$ 20 mil. Falou um monte de asneira. Daí eu soube que você estava lá porque sua mãe ou sua esposa pediu", começou.

Dona Déa, então, retomou o episódio no qual Rodriguinho e Nizam teceram críticas ao corpo e à alimentação de Yasmin Brunet.

"Elas não estão com vergonha de você, não? Você acabou com a raça das mulheres, você falou tudo que não devia. Chamou a Yasmin de velha e gorda", falou. "Eu quero que você diga na minha frente, se você tem coragem de me chamar de velha e gorda."

"E linda", respondeu Rodriguinho. Dona Déa replicou: "É cagão. Ele só fala no quarto onde não tem plateia."