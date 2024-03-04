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BBB 24: Dona Déa dá sermão em Rodriguinho no Domingão: 'Falou asneira'

'Quero ver se você tem coragem de me chamar de velha e gorda', disse mãe de Paulo Gustavo; veja vídeo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Março de 2024 às 08:42

Dona Déa e Rodriguinho no Domingão
Dona Déa e Rodriguinho no Domingão Crédito: Reprodução
O cantor Rodriguinho, eliminado do BBB 24 na última terça-feira (27), participou do Domingão com Huck, onde ouviu críticas e pôde se desculpar por atitudes que teve durante o confinamento. Dona Déa, mãe do humorista Paulo Gustavo e uma das apresentadoras do Domingão, aproveitou a oportunidade para criticar a trajetória do cantor no programa.
"Eu ia perguntar para você: por que você entrou no Big Brother? Você ficou tirando onda que não precisa de dinheiro. O tênis custava R$ 20 mil. Falou um monte de asneira. Daí eu soube que você estava lá porque sua mãe ou sua esposa pediu", começou.
Dona Déa, então, retomou o episódio no qual Rodriguinho e Nizam teceram críticas ao corpo e à alimentação de Yasmin Brunet.
"Elas não estão com vergonha de você, não? Você acabou com a raça das mulheres, você falou tudo que não devia. Chamou a Yasmin de velha e gorda", falou. "Eu quero que você diga na minha frente, se você tem coragem de me chamar de velha e gorda."
"E linda", respondeu Rodriguinho. Dona Déa replicou: "É cagão. Ele só fala no quarto onde não tem plateia."
A mãe de Paulo Gustavo já deixado claro que desaprovava as atitudes de Rodriguinho. No Domingão com Huck da semana passada, ela havia prometido fingir ter dor de barriga para não entrevistar o cantor.

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