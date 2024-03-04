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Bianca Andrade assume namoro com modelo italiano Luca Daffrè

Empresária mais conhecida como Boca Rosa detalhou romance: 'Frio na barriga'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Março de 2024 às 08:16

Bianca Andrade e Luca Daffrè
Bianca Andrade e Luca Daffrè Crédito: @bianca no Instagram
A empresária e influenciadora Bianca Andrade, 29, assumiu o namoro com o modelo italiano Luca Daffrè. Neste domingo (3), ela compartilhou fotos e vídeos com ele nas redes sociais e escreveu: "Tão louco sentir esse frio na barriga de adolescente depois de tanto tempo. Uma parte de mim tem medo de se entregar e outra tem certeza que ele veio do jeitinho que eu sempre desejei."
Com a notícia, Boca Rosa, como é conhecida, acabou com rumores de que estaria voltando com o ex, o influenciador e ex-BBB Fred, apelido de Bruno Carneiro. A internet especulava sobre uma suposta volta dos dois, que são pais do pequeno Cris, 2.
Dona da marca de maquiagem Boca Rosa, a empresária está fazendo um intercâmbio na Europa, estudando inglês em Londres, na Inglaterra. Ao contar sobre o novo namoro, ela disse que, na Itália, os dois foram conhecer um restaurante de um amigo de Daffrè e que tudo "parecia cena de filme".
"Toda bobinha apaixonada", escreveu. "Até o jeitinho dele de piscar eu acho bonitinho. Paixão é uma coisa doida, né?". Luca Daffrè, em seu Instagram, compartilha trabalhos como modelo fitness e também como DJ.
Ela, brasileira, e ele, italiano. Bianca também compartilhou cenas dos dois ensinando e aprendendo a língua um do outro. "Ele tá aprendendo português no Duolingo e não faz o menor sentido as coisas que ele tá aprendendo", disse.
A influenciadora disse estar feliz. "Parece coisa de filme, mas foi exatamente o que eu mentalizei. Vou aceitar e ser feliz um pouquinho. Obrigada, universo."

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