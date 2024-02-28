"Nunca teve jogada dela", dispara Rodriguinho sobre capixaba Raquele no BBB 24

Rodriguinho chamou Raquele de planta Crédito: Reprodução/Instagram e TV Globo

Eliminado do BBB 24 nesta terça-feira (27), Rodriguinho participou do programa Mais Você na manhã desta quarta (28). No bate papo, o ex-brother contou que chegou a ler no hotel - pós confinamento - uma cópia da carta escrita pela família para o Sincerão. Na ocasião, a capixaba Raquele destruiu a mensagem do cantor.

Após relembrar o momento, o ex-Travessos considerou a capixaba como a “planta” da edição deste ano. "Ela nunca fez uma jogada tão efusiva, sempre foi com a cabeça das pessoas. Nunca teve jogada dela”, disse Rodriguinho, revelando que Fernanda, Davi e Isabelle devem chegar ao top 3.

Ainda no Mais Você, o cantor refletiu sobre sua participação no BBB 24. "O desafio de estar lá é mostrar um Rodriguinho que nunca mostrei, até o que eu não queria mostrei. Não faria de novo. O que não me fez desistir foi a mesma coisa que me fez entrar. Pensei: 'entrei, vou ficar até o final'. Mas a pressão é muito grande, não consegui lidar. Tive insônia, dor no estômago”.

COMENTÁRIOS SOBRE DAVI E YASMIN

O ex-participante também teceu comentários sobre episódios vivenciados com outros colegas de confinamento. Entre eles, uma discussão com Davi. "Mexeu comigo ele dizer que me achava um jogador fraco. Ele se defendia atacando”, comentou Rodriguinho ressaltando que ficou feliz ao saber que o brother é considerado um jogador forte pelo público.