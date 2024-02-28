Felipe Araújo elogia ex-companheira capixaba após diagnóstico de autismo do filho

Felipe Araújo elogiou Carol Marchezi, mãe de seu filho Miguel Crédito: Instagram/@felipearaujocantor/@carolmarchezi

O cantor Felipe Araújo abriu um pouco mais sobre sua intimidade em uma conversa com a apresentadora Eliana, exibida no SBT neste domingo (25). O bate papo, que aconteceu em Vitória, abordou o diagnóstico de autismo de Miguel, fruto do relacionamento do artista com a influenciadora capixaba Carol Marchezi.

Após Felipe ser questionado por Eliana sobre ter revelado publicamente o diagnóstico do filho, o sertanejo elogiou a ex-companheira. “Quando a gente recebeu o diagnóstico de autismo do Miguel, inclusive, foi um acerto muito grande da mãe, por ser psicóloga e por trabalhar na área também”, disse.

Felipe contou que recebeu o diagnóstico do filho quando Miguel tinha 1 ano e 8 meses. Segundo ele, isso possibilitou que os tratamentos fossem iniciados rapidamente. “Começamos os tratamentos o mais rápido possível. Todos os estímulos. Isso foi muito importante para o desenvolvimento do Miguel”, ressaltou o cantor.

“Quando a gente vinha para Vitória antes de saber do diagnóstico, a gente passava por alguns problemas. O Miguel não vinha muito comigo, nem com meu pai, queria ficar só com a mãe. Isso me deixava muito triste porque eu ficava o mês inteiro morrendo de saudade do Miguel e quando eu estava aqui não tinha como pegar no colo”, revelou.