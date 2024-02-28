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Qual a altura de Rodriguinho do 'BBB'? Web compara cantor com Tadeu Schmidt

Eliminado do BBB24, Rodriguinho encontrou Tadeu do lado de fora da casa e diferença de altura impressionou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 10:56

Rodriguinho e Tadeu Schmidt após a eliminação
Rodriguinho e Tadeu Schmidt após a eliminação Crédito: Reprodução de Vídeo / Rede Globo
A diferença de altura entre Rodriguinho, último eliminado do Big Brother Brasil, e do apresentador do programa, Tadeu Schmidt, impressionou a web, em encontro dos dois após a saída do cantor do programa, na noite desta terça-feira, 27.
Este foi um dos assuntos mais comentados com relação ao programa de ontem, e internautas começaram a chutar a altura de Rodriguinho. Houve até quem comparasse a imagem do bate-papo dos dois com o encontro entre Taylor Swift e Bruno Mars, gerando memes.

Mas qual é a altura de Rodriguinho e de Tadeu?

Rodriguinho tem 1,72m, segundo o Gshow, que divulgou a altura de todos os participantes da edição de 2024. Tadeu tem 1,92m, como contou em entrevista ao O Globo.

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