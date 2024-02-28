Rodriguinho é o décimo eliminado do BBB 24 com 78,23% dos votos

Rodriguinho é o décimo eliminado do BBB 24 Crédito: Paulo Belote/Globo

Rodriguinho foi o décimo eliminado do BBB 24 (Globo). Ele recebeu 78,23% dos votos na disputa contra Lucas Henrique (14,82%) e Fernanda (6,95%).

Ao todo, o paredão recebeu 32.621.700 votos. Em seu discurso de eliminação, Tadeu iniciou dizendo que era um "paradoxo".

"É uma ideia que parece fazer sentido, mas quando você analisa, não faz sentido. Ela fere a lógica. O paradoxo de Rodriguinho. Ele quer ir embora. Se você é o mais querido do Paredão, o público vai querer que você fique. Se você é o menos querido, o público quer mandar você embora, mas não é pra atender a sua vontade", disse.

"Agora imagine se depois de se esforçar tanto para ir embora, o Rodriguinho não vai? E se ele tiver conquistado simpatia justamente por esse jeitão?", questionou o apresentador.

Tadeu ressaltou que o cantor sempre esteve distante do Paredão. O apresentador ainda citou a parceria entre Fernanda e Rodriguinho e que isso poderia prejudicar Lucas.

"Quem fica ainda tem tempo de acordar. Ou vai dizer que prefere apertar o botão. Quem sai, sai pelo que fez e pelo que disse. Pelo que deixou de fazer e deixou de dizer. E pela forma que as pessoas viram tudo isso", disse.