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Banho de gosma

Sincerão revolta brothers do 'BBB 24' e 'agita' rebelião

O desafio envolveu banhos de gosma, o que desagradou Rodriguinho. Após o Sincerão, Davi e Lucas Henrique protagonizaram uma briga acalorada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 10:28

Davi no Sincerão do 'BBB 24'
Davi no Sincerão do 'BBB 24' Crédito: Reprodução/TV Globo
Mais uma vez, o Sincerão rendeu uma madrugada acalorada no Big Brother Brasil 24. Na noite segunda-feira, 26, os emparedados Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique, a líder Beatriz e o anjo Michel estiveram na dinâmica, que ainda teve uma participação dos brothers de dentro da casa.
O desafio envolveu banhos de gosma, o que desagradou Rodriguinho. Logo após o final do Sincerão, Davi e Lucas Henrique protagonizaram uma briga acalorada depois de o motorista de aplicativo ter sido citado no jogo.
Os brothers da Xepa ainda planejaram uma rebelião inusitada contra o Vip. Para comemorar o aniversário de Rodriguinho, os participantes demonstraram vontade de levar a casa para o Tá Com Nada.
O plano é que a Xepa coma a comida do Vip. A casa, então, receberá uma punição que levará os brothers ao Tá Com Nada - o reality fica com uma quantidade limitada e pouco variada de comida.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

Sincerão com muita gosma
O Sincerão desta segunda fez o público do programa matar a saudade das dinâmicas do antigo Jogo da Discórdia. Os participantes tinham que escolher aqueles que querem proteger, os que desprezam e quem querem fora do jogo.
Desta vez, os brothers que permaneceram assistindo ao jogo dentro da casa também puderam fazer uma participação e escolher entre as categorias. Os destaques negativos recebiam um banho de gosma amarela e vermelha.Melhores momentos
Como esperado, a "sujeira" gerou uma grande repercussão nas redes sociais, com memes tomando conta da internet. Teve até participante comparado a um minion. Os discursos de Davi também chamaram a atenção dos internautas.
Rodriguinho não gostou da novidade
Rodriguinho não gostou do banho de gosma que recebeu durante o Sincerão. Após a dinâmica, o cantor declarou que "vai embora de qualquer jeito". "Ou pelo público, ou pelo botão", comentou. Questionado por Fernanda sobre o motivo, o artista, que completou 46 anos nesta terça, 27, disse: "Eu não vim aqui para passar por isso". "Eu estou fazendo 46 anos de idade tomando geleia. Eu não vou fazer isso, desculpa", afirmou.
Davi x Lucas Henrique
A dinâmica também gerou um clima tenso entre Davi e Lucas Henrique. Os brothers protagonizaram uma briga acalorada após Lucas escolher o motorista de aplicativo como alguém que quer fora do jogo.
Em determinado momento, Davi mandou o colega "calar a boca", o que intensificou o embate. "Cala a boca é o c******, me respeita. Eu não sou moleque", disse Lucas.
Rebelião da Xepa
Durante a madrugada, os brothers da Xepa planejaram uma comemoração inusitada para o aniversário de Rodriguinho. O plano é que eles comam a comida do Vip até levar todos os participantes para o Tá Com Nada. Na dinâmica, os brothers ficam com estoque limitado de comida. O cantor, porém, se opôs à sugestão enquanto os colegas tentavam convencê-lo. "Hoje de madrugada, quando eles dormirem, vai todo mundo para a cozinha", planejou Pitel.

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