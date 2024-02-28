Famosos

Cantor irlandês acusa Taylor Swift de fazer ritual satânico em seus shows

Em momento do show, cantora veste capa enquanto seu balé dança com fogo e lanternas
Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 08:48

Taylor Swift é acusada de fazer símbolo satânico Crédito: Reprodução/Twitter
O cantor irlandês Shane Lynch, membro da banda Boyzone, acusou Taylor Swift de promover rituais satanistas em sua The Eras Tour.
Em entrevista ao jornal irlandês Sunday World, o cantor de 47 anos disse: "Vários artistas por aí performam rituais satânicos em seus shows na frente de 20 mil pessoas e o público nem percebe".
"Vemos as pessoas usando capuzes pontudos, máscaras e cerimônias do fogo", afirmou o cantor, que é cristão neopentecostal.
"Mesmo a Taylor Swift, uma das maiores artistas do mundo, você assiste a um show dela e vê dois ou três rituais demoníacos diferentes, com pentagramas no palco e tudo", afirmou. "Mas muita gente não percebe, é visto como arte."
Em sua turnê, durante a performance do a música "Willow", Taylor veste uma capa de veludo enquanto seu balé dança com lanternas e fogo. No início do mês, a cantora viralizou por fazer um gesto com as mãos que foi interpretado como o "signo dos chifres", um símbolo satânico.

Veja Também

Rodriguinho é o décimo eliminado do BBB 24 com 78,23% dos votos

Após ser criticado pela aparência, Thor Batista aciona advogado e diz que vai identificar responsáveis

Sócio de TZ da Coronel é apontado como fornecedor de drogas e armas do Comando Vermelho

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem BBC Brasil
A comovente história por trás da Imagem do Ano do 'World Press Photo 2026'
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina

