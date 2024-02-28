BBB 24: Equipe de Isabelle rebate comentário de Glória Perez sobre relação da sister com Davi

A escritora e roteirista Gloria Perez Crédito: Greg Salibian/Folhapress

Glória Perez já declarou sua torcida por Davi dentro do Big Brother Brasil 24. Nesta segunda-feira, 26, ela comentou sobre a amizade do baiano com Isabelle, citando o momento em que ela se deitou na cama do brother.

"O Davi está bem desconfortável com essa iniciativa da cunhã de pular na cama dele", escreveu. A fala gerou debates nas redes sociais e a equipe de administradores das redes sociais da sister respondeu a escritora.

"Cuidado para não acabar falando algo por conta de um vídeo que não está inteiro, pois aí só tem um trecho! Para quem acompanhou essa conversa no Globoplay, viu o momento em que o próprio Davi chamou a Isabelle para deitar com ele", rebateu a equipe.

O comentário foi feito no X (antigo Twitter) e foi alvo de críticas. "A pessoa nem assiste e nem viu tudo e vem falar o que não sabe. Minha senhora, vá assistir a cena toda para comentar não só um trecho. Coisa feia, tentando prejudicar a menina", comentou um internauta.

Davi e Isabelle Crédito: Reprodução de vídeo/ @bbb via X

Outras pessoas concordaram com o ponto de vista de Glória. "Está mesmo, Glória. Acho que ele já sacou", respondeu um seguidor. A escritora concordou com a resposta. "Tomara!", escreveu.

Relembre a madrugada no BBB 24

Mais uma vez, o Sincerão rendeu uma madrugada acalorada no Big Brother Brasil 24. Nesta segunda-feira, 26, os emparedados Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique, a líder Beatriz e o anjo Michel estiveram na dinâmica, que ainda teve uma participação dos brothers de dentro da casa.

O desafio envolveu banhos de gosma, o que desagradou Rodriguinho. Logo após o final do Sincerão, Davi e Lucas Henrique protagonizaram uma briga acalorada depois de o motorista de aplicativo ter sido citado no jogo.

Davi no Sincerão do 'BBB 24' Crédito: Reprodução/TV Globo

Os brothers da Xepa ainda planejaram uma rebelião inusitada contra o Vip. Para comemorar o aniversário de Rodriguinho, os participantes demonstraram vontade de levar a casa para o Tá Com Nada.

O plano é que a Xepa coma a comida do Vip. A casa, então, receberá uma punição que levará os brothers ao Tá Com Nada - o reality fica com uma quantidade limitada e pouco variada de comida.

Sincerão com muita gosma

O Sincerão desta segunda fez o público do programa matar a saudade das dinâmicas do antigo Jogo da Discórdia. Os participantes tinham que escolher aqueles que querem proteger, os que desprezam e quem querem fora do jogo.

Desta vez, os brothers que permaneceram assistindo ao jogo dentro da casa também puderam fazer uma participação e escolher entre as categorias. Os destaques negativos recebiam um banho de gosma amarela e vermelha.

Melhores momentos

Como esperado, a "sujeira" gerou uma grande repercussão nas redes sociais, com memes tomando conta da internet. Teve até participante comparado a um minion. Os discursos de Davi também chamaram a atenção dos internautas.

Rodriguinho não gostou do banho de gosma que recebeu durante o Sincerão. Após a dinâmica, o cantor declarou que "vai embora de qualquer jeito". "Ou pelo público, ou pelo botão", comentou.Questionado por Fernanda sobre o motivo, o artista, que completou 46 anos nesta terça, 27, disse: "Eu não vim aqui para passar por isso". "Eu estou fazendo 46 anos de idade tomando geleia. Eu não vou fazer isso, desculpa", afirmou.

Davi X Lucas Henrique

A dinâmica também gerou um clima tenso entre Davi e Lucas Henrique. Os brothers protagonizaram uma briga acalorada após Lucas escolher o motorista de aplicativo como alguém que quer fora do jogo.Em determinado momento, Davi mandou o colega "calar a boca", o que intensificou o embate. "Cala a boca é o c******, me respeita. Eu não sou moleque", disse Lucas.

Rebelião da Xepa

Durante a madrugada, os brothers da Xepa planejaram uma comemoração inusitada para o aniversário de Rodriguinho. O plano é que eles comam a comida do Vip até levar todos os participantes para o Tá Com Nada. Na dinâmica, os brothers ficam com estoque limitado de comida.