Atriz

BBB 24: Deborah Secco faz visita surpresa à casa e brothers 'surtam'

Alane e Beatriz ficaram muito emocionadas ao verem a atriz, e gritaram para todos os participantes que "ela estava na casa mais vigiada do Brasil"
Agência Estado

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 16:36

Deborah Secco faz visita surpresa à casa e brothers 'surtam' Crédito: Reprodução/TV Globo
Alane foi surpreendida no Big Brother Brasil 24. Nesta quarta-feira, 28, ao entrar no Quarto Magia, a sister se deparou com a atriz Deborah Secco deitada em uma das camas.
Em seguida, Beatriz também viu a atriz e tomou um susto. As duas se jogaram em cima de Deborah e a abraçaram. Ela explicou às participantes que precisava sair da casa, pois "não deveria estar lá".
Apesar do pedido de Deborah, Alane e Beatriz ficaram muito emocionadas ao verem a atriz, e gritaram para todos os participantes que "ela estava na casa mais vigiada do Brasil".
Toda quarta-feira, os participantes precisam ficar na área externa da casa por um tempo, já que Marcos Veras invade o BBB 24 com algum convidado. O quadro "O Invasor" desta semana foi diferente, deixando os brothers interagirem com a artista.
"O invasor me esqueceu aqui", brincou a atriz. No BBB 8, Deborah Secco também passou um tempo dentro da casa. Na ocasião, ela chegou a passar a noite junto com os confinados.

