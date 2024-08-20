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Quem será o primeiro eliminado do 'Estrela da Casa'? Veja como será o programa desta terça

Primeira Batalha conta com Leidy Murilho, Heloísa Araújo e Nicole Louise, que disputam pela permanência por meio do Festival, dinâmica de eliminação do novo reality da Globo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 13:13

Nicole Louise, Heloísa Araújo e Leidy Murilho
Nicole Louise, Heloísa Araújo e Leidy Murilho Crédito: Globo/ Manoella Mello
A primeira Batalha, processo de eliminação do Estrela da Casa, ocorre nesta terça-feira, 20. Leidy Murilho, Heloísa Araújo e Nicole Louise vão disputar a permanência no reality por meio do Festival - durante uma apresentação para a plateia. O público vai escolher qual roadie deseja salvar. A votação é feita no site ou app do Gshow.
Não são apenas os três indicados para a eliminação que vão se apresentar no Festival. O Dono do Palco, Nick Cruz, o Hitmaker, Lucca, e a Estrela da Semana, Gael Vicci também participam da dinâmica.
Veja quem está na reta de eliminação e o que cada um vai cantar no Festival
Heloísa cantará uma versão de Mega Sena, de Pablo. Ela foi uma das indicações de Gael Vicci, o Estrela da Semana, para o Duelo. Na prova, dois participantes disputam entre si para se salvar da Batalha. Heloísa batalhou com Lucca, na sexta-feira, 16, e perdeu a votação popular para o roadie.
Leidy Murilho aposta no gospel Deus da Minha Vida, de Thalles Roberto, para garantir sua permanência na casa. Ela foi indicada diretamente para a eliminação pelo Dono do Palco, Nick Cruz.
Já Nicole Louise, que está na eliminação por causa da votação da casa, participará do Festival com a música Flowers, de Miley Cyrus. Ela levou seis votos, de Rodrigo Garcia, Califfa, Thália, MC Mayarah, Ramalho e Evellin.

Saiu o clipe da música vencedora do 1° workshop

Se Alguém Tá Com Você, música assinada por Gael Vicci, Nicole Louise, Nick Cruz, Leidy Murilho e Unna X, foi feita na quinta-feira, 15, durante o primeiro workshop do programa. Veja a letra abaixo.
"Não consigo encontrar no meu dicionário / Palavras que possam descrever / O seu perfume doce é tão raro / Seu sorriso marcado / Que marcou meu coração sem pretensão de acontecer / E seu batom cor de maçã / Não consigo esquecer / Sábado à noite no bar / E eu aqui pensando em nós dois / Com meu drink na mão, jogo na televisão / E eu com ciúmes se alguém tá com você / E eu com ciúme, ciúme, ciúme".

Thiaguinho cancelou a jam session

Ana Clara anunciou, na segunda-feira, 19, que o cantor Thiaguinho, que se apresentaria em uma jam session no reality, cancelou sua presença. O motivo é que um dos músicos do seu grupo testou positivo para covid-19."Aqui no Estrela da Casa, a gente segue um protocolo atualizado de saúde e segurança para os convidados [...] Com isso, por precaução, para a gente cuidar dos nossos participantes, a jam session dessa segunda-feira foi cancelada", explicou a apresentadora do programa.
* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.

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