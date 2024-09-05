Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
Do ES

Espetáculo dirigido por capixabas vai parar nos palcos do Rio de Janeiro

‘És Tu, Brasil?’ fala sobre história do país sob um olhar ecológico, com direção e dramaturgia assinada por capixabas. Peça rola de setembro a 27 de outubro
Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 14:39

Espetáculo teatral ‘És Tu, Brasil?’ estreia no dia 7 de setembro Crédito: Divulgação
Um espetáculo que encena a biografia do Brasil sob um olhar ecológico e tem dramaturgia assinada pelo capixaba Thiago Scarpat. De 7 de setembro até 27 de outubro a peça ‘És Tu, Brasil?’ estreia no Futuros - Arte e Tecnologia, no Flamengo, no Rio de Janeiro. E além disso, a data de estreia não é à toa: lançar um show cujo nome interroga o país no dia da Independência do Brasil dá um spoiler sobre os possíveis temas abordados. As sessões ocorrem de quinta a domingo, às 19h.
E não para por aí. O diretor da peça, o capixaba Fernando Nicolau, aborda como a ocupação da terra brasileira ao longo do tempo conecta eventos históricos aos efeitos da crise climática. A composição do elenco buscou contemplar a matriz étnica do país com quatro intérpretes que remontam à pluralidade brasileira: Giovanna Nader, Igor Pedroso, Lucas Sampaio e Luiza Loroza.
Essa peça nasceu da vontade de comunicar a urgência do clima em uma outra linguagem, e eu acredito muito no poder do teatro pra promover uma conscientização mais profunda sobre a pauta
O enredo se passa do ano de 2500 a 1500  - marco temporal da invasão colonial no Brasil -, e mistura tempos históricos para discorrer sobre momentos canônicos do país. O espetáculo inova no jeito que decide contar cenicamente estas histórias: pelo viés climático, buscando se conectar com a ecologia e entender como as escolhas políticas -pessoais, coletivas e estruturais- podem explicar sobre os rumos climáticos que o mundo, e especificamente o Brasil, vêm tomando.
Além disso, a peça aborda como os modos de habitar e se relacionar com a terra ao longo do tempo nos encaminharam ao colapso climático, colocando o Brasil diante de crises. Um espetáculo provocante como ‘És Tu, Brasil?’, ainda cita questões como o racismo ambiental, aquecimento global e as consequências das escolhas do homem para as próximas gerações.

SERVIÇO

“ÉS TU, BRASIL?”
  • Temporada: de 7 de setembro a 27 de outubro  
  • Horário: 19h (todas as sessões) 
  • Local: Futuros - Arte e Tecnologia
  • Endereço: Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo - Rio de Janeiro 
  • Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada / meia-entrada solidária, doando 1 kg de alimento não-perecível)
  • Duração: 120 minutos
  • Classificação Indicativa: 14 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura espírito santo Rio de Janeiro teatro Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados