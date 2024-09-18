Evento de arte e tecnologia chega ao Sesc Glória; confira a programação

Ocupação ZILHA vai rolar no Sesc Glória Crédito: Maria Antônio/Divulgação

Nos dias 18, 19 e 20 de setembro, o Sesc Glória se tornará o cenário de uma imersão em arte, mídia e tecnologia com o evento Ocupação ZILHA, organizado por jovens pesquisadores do LABMais. A programação diversificada inclui desde exibições audiovisuais até oficinas interativas e apresentações musicais inovadoras.

A Ocupação ZILHA tem como objetivo transformar o Sesc Glória em um ambiente onde música, imagem, movimento e criatividade se entrelaçam, culminando em uma experiência potente e inspiradora. O evento convida o público a explorar novas ideias e percepções em um espaço dedicado à inovação e criatividade.

A abertura do evento será na quarta-feira, 18 de setembro, com a exibição do filme ‘Zilha’ no CineSesc Glória. Após a sessão, haverá uma roda de conversa sobre criatividade coletiva, destacando os processos e dinâmicas do projeto.

No dia 19 de setembro, quinta-feira, o evento oferece oficinas interativas. As atividades práticas visam expandir os horizontes da experimentação em artes e tecnologias, proporcionando aos participantes a oportunidade de vivenciar o processo criativo característico do projeto ZILHA, fomentando a troca de ideias e a colaboração.

O evento termina na sexta-feira, 20 de setembro, com um show inédito da artista Ali Ali Se, nome artístico da cantora e compositora Alice Pedrosa. A performance explora a brasilidade e psicodelia por meio de afinações alternativas, efeitos e poesia, proporcionando ao público uma jornada sensorial e criativa.

Ocupação ZILHA vai rolar no Sesc Glória Crédito: Ana Pio/Divulgação

Sobre o LABMais

O LABMais é um coletivo de jovens pesquisadores focado na experimentação e inovação em artes, mídias e tecnologias. O projeto visa promover a colaboração e a troca de ideias entre jovens criativos, oferecendo uma plataforma para expressão artística e desenvolvimento tecnológico.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Oficina 1: Patuá | Práticas com Tecnologias de Cura

Proposição: Yasmim Lima

Yasmim Lima Sinopse: Uma oficina que resgata e potencializa os saberes ancestrais. Nesse encontro, vamos mergulhar em uma tecnologia ancestral, o patuá. Uma ferramenta de cura e herança que nos foi deixada, o patuá transpassa nossa história de várias formas. Nesta roda, vamos dialogar e praticar a costura da vida entre o dia a dia e o amuleto patuá, produzindo, dentro de cada história presente, as encruzilhadas dos encontros. Na Ocupação ZILHA, na vivência dos encontros da cidade, dos participantes e de seu território, surge a necessidade de cura. Na produção do amuleto patuá, cada um vai perceber e sentir a costura da vida, conectando energias de cura - individual e coletiva - na resistência de ser e existir, na ocupação do próprio corpo assentado, na relação de tempo e de espaço.

Uma oficina que resgata e potencializa os saberes ancestrais. Nesse encontro, vamos mergulhar em uma tecnologia ancestral, o patuá. Uma ferramenta de cura e herança que nos foi deixada, o patuá transpassa nossa história de várias formas. Nesta roda, vamos dialogar e praticar a costura da vida entre o dia a dia e o amuleto patuá, produzindo, dentro de cada história presente, as encruzilhadas dos encontros. Na Ocupação ZILHA, na vivência dos encontros da cidade, dos participantes e de seu território, surge a necessidade de cura. Na produção do amuleto patuá, cada um vai perceber e sentir a costura da vida, conectando energias de cura - individual e coletiva - na resistência de ser e existir, na ocupação do próprio corpo assentado, na relação de tempo e de espaço. Local: Sala de Dança | 2º andar Ala Praça

Oficina 2: Kapixaba | Práticas com as Raízes do Barro

Proposição: Jéssica Campos

Jéssica Campos Sinopse: A oficina Kapixaba trabalha na valorização e difusão da cultura tradicional de nossa região, usando práticas ancestrais do artesanato com a argila do vale do Mulembá, as raízes do barro. A proposta é criar um espaço de produção e troca, envolvendo a comunidade local, especialmente os jovens, visando não apenas a preservação dessa tradição, mas também a sua adaptação e relevância na contemporaneidade, garantindo que o patrimônio cultural seja transmitido às próximas gerações.

A oficina Kapixaba trabalha na valorização e difusão da cultura tradicional de nossa região, usando práticas ancestrais do artesanato com a argila do vale do Mulembá, as raízes do barro. A proposta é criar um espaço de produção e troca, envolvendo a comunidade local, especialmente os jovens, visando não apenas a preservação dessa tradição, mas também a sua adaptação e relevância na contemporaneidade, garantindo que o patrimônio cultural seja transmitido às próximas gerações. Local: Sala de Música | 3º andar Ala Praça

Oficina 3: ZILHA e Território | Práticas com Stencil e Lambe-Lambe

Proposição: Julia Duran, Patrick Ramos e Ana Carolina Schmidel

Julia Duran, Patrick Ramos e Ana Carolina Schmidel Sinopse: A oficina ZILHA e território abraça a paisagem urbana e propõe trabalhar a arte que ocupa a rua, provocando a participação ativa na construção de uma cidade viva e engajada. Nesta oficina, com práticas de stencil e lambe-lambe, vamos utilizar materiais acessíveis e técnicas simples, ferramentas para a criação de trabalhos autorais e intervenções no espaço. Isso nos permitirá criar imagens e múltiplas reproduções sobre vários suportes, aplicando em papel, tecidos e paredes.

A oficina ZILHA e território abraça a paisagem urbana e propõe trabalhar a arte que ocupa a rua, provocando a participação ativa na construção de uma cidade viva e engajada. Nesta oficina, com práticas de stencil e lambe-lambe, vamos utilizar materiais acessíveis e técnicas simples, ferramentas para a criação de trabalhos autorais e intervenções no espaço. Isso nos permitirá criar imagens e múltiplas reproduções sobre vários suportes, aplicando em papel, tecidos e paredes. Local: Ateliê de Artes Visuais | 1º andar Ala Mar

Ocupação ZILHA vai rolar no Sesc Glória Crédito: Maria Antônio/Divulgação

Oficina 4: Traço, Linha, Ponto de Fuga | Práticas com o Desenho

Proposição: Caio Curvello e Guilherme Laytynher Brasil

Caio Curvello e Guilherme Laytynher Brasil Sinopse: Nesta oficina, os participantes irão praticar o desenho utilizando a técnica do traço contínuo. O objetivo é romper com a forma tradicional e abrir espaço para novas expressões. A atividade inclui exercícios cronometrados para estimular rapidez e fluidez, seguidos por um momento mais livre, onde cada um pode desenvolver seu próprio estilo. A oficina é voltada para quem busca ampliar suas técnicas de desenho e explorar diferentes maneiras de criar.

Nesta oficina, os participantes irão praticar o desenho utilizando a técnica do traço contínuo. O objetivo é romper com a forma tradicional e abrir espaço para novas expressões. A atividade inclui exercícios cronometrados para estimular rapidez e fluidez, seguidos por um momento mais livre, onde cada um pode desenvolver seu próprio estilo. A oficina é voltada para quem busca ampliar suas técnicas de desenho e explorar diferentes maneiras de criar. Local: Teatro Virgínia Tamanini | 5º andar

Oficina 5: (Re)monta | Práticas de Reutilização Criativa

Proposição: Iara Rocha

Iara Rocha Sinopse: Com o intuito de evitar o desperdício e continuar a utilizar os materiais e produtos que já circulam na economia, Upcycling é uma técnica que reaproveita materiais que seriam descartados, mas que ainda apresentam um grande potencial de utilidade, ampliando o ciclo de vida daquele material. Na moda, o upcycling pode ser usado para transformar peças de roupa, acessórios e sapatos que estão com defeitos ou sobras de produção em novos produtos. Na oficina, a técnica propõe um novo modo de pensar processo de criação e recriação nas práticas do dia a dia.

Com o intuito de evitar o desperdício e continuar a utilizar os materiais e produtos que já circulam na economia, Upcycling é uma técnica que reaproveita materiais que seriam descartados, mas que ainda apresentam um grande potencial de utilidade, ampliando o ciclo de vida daquele material. Na moda, o upcycling pode ser usado para transformar peças de roupa, acessórios e sapatos que estão com defeitos ou sobras de produção em novos produtos. Na oficina, a técnica propõe um novo modo de pensar processo de criação e recriação nas práticas do dia a dia. Local: Sala da Palavra | 4º andar

Show de Encerramento: Ali Ali Se | Cena Musical