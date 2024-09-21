Fluminense e Botafogo: onde assistir o clássico pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro está chegando na reta final, neste sábado (21) Fluminense e Botafogo se enfrentam 27ª rodada. A bola rola a partir de 18h30 (de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ). As duas equipes vivem situações distintas, enquanto o Fluminense é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento e vai em busca dos três pontos para se afastar da zona da degola. Já o Botafogo é líder isolado do campeonato, com 53 pontos, mas com o vice-líder Palmeiras na cola, precisa vencer para se manter no topo da tabela.
Veja as prováveis escalações:
- Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos (Thiago Silva), Felipe Melo, Diogo Barbosa (Marcelo), Facundo Bernal, Martinelli, Ganso, Jhon Árias, Kevin Serna (Keno), Kauã Elias (Cano). Treinador: Mano Menezes.
- Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Gregore e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus (Tiquinho Soares). Treinador: Artur Jorge.
Arbitragem:
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG)
Transmissão:
- Transmissão: Premiere