  • Início
  • Futebol
  • Fluminense e Botafogo: onde assistir o clássico pelo Brasileirão
Neste sábado

Fluminense e Botafogo: onde assistir o clássico pelo Brasileirão

As duas equipes vivem situações distintas. Enquanto o Fluminense é a primeira equipe fora do Z-4,  o Botafogo é líder isolado do campeonato, com 53 pontos
Caio Vasconcelos

Publicado em 21 de Setembro de 2024 às 07:00

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste sábado (21), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Crédito: Arte a gazeta esportes
O Campeonato Brasileiro está chegando na reta final, neste sábado (21) Fluminense e  Botafogo se enfrentam  27ª rodada. A bola rola a partir de 18h30 (de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ). As duas equipes vivem situações distintas, enquanto o Fluminense é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento e vai em busca dos três pontos para se afastar da zona da degola. Já o Botafogo é líder isolado do campeonato, com 53 pontos, mas com o vice-líder Palmeiras na cola, precisa vencer para se manter no topo da tabela.

Veja as prováveis escalações:

  • Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos (Thiago Silva), Felipe Melo, Diogo Barbosa (Marcelo), Facundo Bernal, Martinelli, Ganso, Jhon Árias, Kevin Serna (Keno), Kauã Elias (Cano). Treinador: Mano Menezes.


  • Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Gregore e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus (Tiquinho Soares). Treinador: Artur Jorge. 

Arbitragem: 

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG)

Transmissão:

  • Botafogo X Fluminense 


  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã (RJ)
  • Transmissão: Premiere 

