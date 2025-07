Famosos

Pedro Scooby lembra conflitos com Luana Piovani e diz que relação melhorou

Surfista falou sobre a criação dos filhos e os desentendimentos com a ex-mulher que ganharam repercussão pública

Durante participação no programa de Fernanda Gentil, exibido no YouTube nesta quarta-feira (16), o surfista Pedro Scooby falou abertamente sobre os atritos com a ex-mulher, a atriz Luana Piovani, envolvendo a criação dos três filhos do ex-casal.>