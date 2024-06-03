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Pedro Scooby responde Luana Piovani após briga com Neymar e diz ser contra privatizar praias

Surfista e ex-BBB é amigo do jogador e diz que a situação da PEC é bastante complexa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Junho de 2024 às 08:25

Luana Piovani desabafa sobre criação dos filhos com Pedro Scooby
Luana Piovani desabafa sobre criação dos filhos com Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram
Após ser criticado por Luana Piovani por não se posicionar sobre as críticas que fez contra Neymar Jr, o surfista Pedro Scooby falou neste domingo (2) e disse ser contra a privatização das praias, que tem provocado polêmica nos últimos dias.
"Não existe nenhum surfista a favor de privatização de praia, mas o buraco é mais embaixo. Eu como surfista virei logo cedo um amante e defensor da natureza, mas prefiro apoiar quem realmente entende do assunto", disse.
A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) transfere terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para proprietários privados. Ambientalistas apontam que o texto dá margem para a criação de praias privadas.
A reportagem apurou que o atacante pretende processar a atriz por causa das falas. Em resposta às críticas de Luana, Neymar disse que ela não pode falar sobre a criação de seus filhos.
"Quer vir falar do meu caráter? Tu nem me conhece. Não sabe o que eu passei. E quer falar dos meus filhos? Não tô te entendendo. Sempre tratei seus filhos muito bem, que, por sinal, me adoram", diz.
"Se quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo. Pergunta para elas se sou um pai ruim. Toma vergonha na cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet? Tá pensando que você é quem?", disse o jogador nos stories.

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