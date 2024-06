Em live, Richarlison comenta confusão de Neymar: "Tem como comprar praia?"

Richarlison também está envolvido na confusão com Neymar e Luana Piovani. Crédito: Reprodução/Instagram

Após repercutir na internet ao defender Neymar em uma postagem nas redes sociais, o capixaba Richarlison abriu uma live no Instagram na manhã deste domingo (1º). Ele demonstrou não entender o real motivo da confusão que envolve Neymar e a atriz Luana Piovani: a PEC da privatização das praias.

Richarlison em live comenta sobre o assunto do Neymar e das praias. Ele da sua opinião demonstrando grandes conhecimentos sobre o assunto. Hahahahhahahahahahahahahahah pic.twitter.com/wk2cOSSg5O

Neymar x Luana Piovani

Nos últimos dias Luana Piovani entrou em uma polêmica com Neymar por ele supostamente ser a favor de um projeto de privatização de um trecho de praias no litoral brasileiro. O ponto de partida de tudo isso é a PEC que prevê que terrenos à beira-mar passem para a iniciativa privada. E Neymar teria anunciado a parceria com uma construtora para um condomínio de luxo na beira da praia.