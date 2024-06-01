Luana Piovani questiona posição de Scooby sobre briga com Neymar

Após a troca de ofensas pública entre Luana Piovani e Neymar, a atriz incitou o ex-marido a se posicionar na treta. Ela e o jogador de futebol brigam nas redes sociais após Luana criticá-lo por um projeto associado à privatização de áreas no litoral brasileiro.
Na manhã deste sábado (1º), a artista disse querer saber a opinião do surfista Pedro Scooby sobre o projeto. "Quero saber o que o Pedro acha disso porque ele é amigo do ignóbil, mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias? Vocês não estão curiosos para saber? Eu estou", disse ela em um vídeo.
A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) transfere terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para proprietários privados. Ambientalistas apontam que o texto dá margem para a criação de praias privadas.
A Folha de S.Paulo apurou que o atacante pretende processar a atriz por causa das falas. Em resposta às críticas de Luana, Neymar disse que ela não pode falar sobre a criação de seus filhos. "Quer vir falar do meu caráter? Tu nem me conhece. Não sabe o que eu passei. E quer falar dos meus filhos? Não tô te entendendo. Sempre tratei seus filhos muito bem, que, por sinal, me adoram."
"Se quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet? Tá pensando que você é quem?", disse o jogador nos stories.