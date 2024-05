Neymar e Luana Piovani trocam farpas nas redes sociais

O jogador Neymar usou as redes sociais para rebater as críticas de Luana Piovani. Recentemente, a atriz fez um desabafo após o atleta fechar parceria com a incorporadora Due para a criação da "Rota Due Caribe Brasileiro", que prevê quase 30 imóveis de alto padrão entre os litorais de Pernambuco e Alagoas.



“Acho que abriram a porta do hospício aí e soltaram uma louca que não solta meu nome da boca. Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vai atrás dela. Tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível (...) Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi. Era uma ótima atriz", disse o atleta em parte do vídeo.