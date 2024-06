Richarlison é criticado após defender Neymar nas redes sociais

O capixaba Richarlison virou um dos assuntos mais comentados do X (o antigo Twitter) ao compartilhar uma publicação no Instagram defendendo Neymar, seu colega de Seleção Brasileira.



Na postagem do jogador do Tottenham nos stories do Instagram, a foto de um capacho com a frase: "se veio aqui falar mal do Neymar, desculpa, mas veio no lugar errado". E aí a internet não perdoou.



"O Richarlison literalmente tem a cara do Neymar tatuada nas costas. Vocês esperavam que ele fizesse o que exatamente" e "quem sabe um dia ele amadureça e veja os vacilos dele. Ele é uma boa pessoa, mas precisa rever muita coisa" foram alguns dos comentários nas redes sociais direcionados ao post do capixaba de Nova Venécia.