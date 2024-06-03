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Zeca Pagodinho solta fogos e faz roda de samba para chegada seu novo neto

"Chegou mais um para a nossa família!", diz Zeca para a camêra e dá a ordem de soltar os fogos em Xerém
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Junho de 2024 às 08:08

Zeca Pagodinho comemora chegada do neto com samba e fogos
Zeca Pagodinho comemora chegada do neto com samba e fogos Crédito: Reprodução / Instagram
Zeca Pagodinho, 65, compartilhou a celebração animada para a chegada do recém-nascido no dia 1º de junho.
O perfil do cantor no Instagram mostrou a festa que Zeca Pagodinho fez para comemorar a chegada do mais recente integrante da "família do samba". Martin é filho de Thays Souza e Louiz Carlos, terceiro filho do sambista, e irmão de Miguel, de dois anos.
"Chegou mais um para a nossa família!", diz Zeca para a camêra e dá a ordem de soltar os fogos em Xerém, bairro em que o artista vive com sua família. "É meu neto!" grita Zeca ao fundo enquanto a roda de samba toca.
Ao compartilhar a gravação, a equipe do cantor fez felicitações para a chegada do neném. "Teve até fogos de artifício em Xerém para celebrar a chegada do novo integrante da família do samba! Muitas bençãos , saúde e alegrias na vida do Martin!"

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