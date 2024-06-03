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Após briga com Neymar, Piovani elogia Vini Jr: 'Verdadeiro ídolo do Brasil'

Atriz afirma que atleta mostra talento e disciplina: 'entra em campo com dignidade e arrebenta'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Junho de 2024 às 08:03

Luana Piovani usa redes sociais para alfinetar Scooby
Luana Piovani  Crédito: Instagram/@luapio
Luana Piovani comparou Neymar e Vini Jr. em um vídeo no Instagram. Nos últimos dias, a atriz travou uma briga pública com o atacante após criticá-lo por um projeto associado à privatização de áreas no litoral brasileiro.
"Vini Junior é o nosso real e verdadeiro ídolo, bombando na segunda Champions League. Quando você vê o Vini tomando porrada, não deve ser fácil você escutar aquelas pessoas falando absurdos", disse ela, se referindo aos ataques racistas sofridos pelo atleta.
A atriz ainda falou que o jogador é a representação de disciplina e talento. "Ele segura a onda e entra em campo com dignidade e arrebenta." Na tarde de sábado (1º), Vini fez um dos dois gols que garantiu ao Real Madrid a vitória na competição europeia e se tornou o primeiro brasileiro a marcar em duas finais da disputa.
"Ele levanta uma bandeira gigantesca que representa o nosso Brasil. Ele está lutando por nós e todos os nossos irmãos, além de ser um baita atleta e fazer a gente muito feliz como brasileiro. Maravilhoso", completou.
Em certo momento, a atriz relembrou que, em 2010, Neymar afirmou nunca ter sofrido racismo "nem dentro nem fora do campo" e que não se considerava preto. "Mas depois disse que era [preto] porque provavelmente deve ter sido interessante para ele."

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