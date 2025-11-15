Famosos

Luana Piovani critica valor de pensão paga por Pedro Scooby: 'Me sinto mãe solo'

Atriz afirma que assume sozinha a maior parte das responsabilidades com Bem e Liz, que vivem com ela em Portugal

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 15:42

Luana Piovani e Scooby Crédito: Ronny Santos/Marcus Leoni/Folhapress

Luana Piovani, 49, voltou a falar de sua relação com Pedro Scooby e da divisão de responsabilidades na criação dos filhos. A atriz afirmou que a pensão alimentícia paga pelo surfista está muito abaixo dos custos reais do dia a dia das crianças e que, na prática, ela segue assumindo quase tudo sozinha.

A artista explicou que a sensação de "maternidade solo" não se refere apenas ao aspecto financeiro. Para ela, trata-se de toda a carga mental e operacional que envolve educar, acompanhar, decidir e resolver problemas cotidianos.

"Eu me sinto mãe solo de duas crianças. Já me senti mãe solo de três, hoje me sinto de duas", disse em entrevista a revista Quem. Em seguida, completou: "O pai dos meus filhos paga pensão, mas o valor é bem inferior ao que gasto com eles. Inclusive, essa é uma das nossas questões que está em processo de julgamento."

Os gêmeos Bem e Liz, de 10 anos, vivem com Luana em Cascais, Portugal, enquanto Dom, de 13, mora no Rio de Janeiro com Scooby, a madrasta, Cintia Dicker, e a irmã mais nova, Aurora, de 2 anos. Luana reforça que o termo "mãe solo" diz respeito à responsabilidade integral sobre as demandas das crianças: "É lidar com todos os compromissos que as responsabilidades maternas e paternas acarretam, desde a rotina até as urgências."

A atriz também fez questão de responder às críticas que recebe por ter se mudado para Portugal com os filhos. Segundo ela, a decisão não foi unilateral e, na época, contou com o apoio e concordância de Pedro Scooby. "Eu não peguei meus filhos e trouxe sozinha. Houve um pensamento sobre segurança e liberdade das crianças morando aqui. O fato de ele ter feito uma nova família e ter voltado para o Brasil não muda a realidade que fez com que nós tomássemos, juntos, essa decisão", afirmou.

