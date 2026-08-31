Leonardo Alves conquista pela terceira vez a Maratona de Vitória

Quase cinco mil corredores invadiram a Orla da capital na manhã deste domingo (30) para participar das principais provas da Maratona de Vitória, 42k e 21k, com largada e chegada na Praça do Papa. Leonardo Alves dos Santos é tricampeão da maratona e fechou a prova em 02:31:20. Leonardo é morador de Sooretama, divide seu tempo entre o trabalho como pintor e os treinos para as corridas. As outras participações na Maratona de Vitória foram em 2023 e ano passado.





“O percurso da prova é excelente, mas participei de outras quatro maratonas, então o corpo sentiu um pouquinho a musculatura e fechei esse ano com tempo um pouco maior do que no ano passado”, disse Leonardo.





A baiana Maria Aparecida dos Santos, natural de Itabuna, viveu um momento inesquecível aqui em Vitória ao abrir mão da tradicional festa de aniversário para transformar a prova capixaba em celebração aos seus 42 anos. E a escolha não poderia ter sido melhor: com um currículo de dez maratonas disputadas, conquistou uma vitória inédita com o tempo de 03:22:02.





“Eu não quis festa, pois minha festa é aqui em Vitória e me sinto privilegiada por ser campeã da prova”, declarou emocionada.





O atleta Maquezile Gabriel Pio, mais conhecido como Max, brilhou no Desafio 5+21K. Neste domingo fechou os 21k em 01:08:36 e é bicampeão da prova. No sábado (29) ele venceu os 5k com o tempo de 00:16:01. Max tem 31 anos, é morador da Serra, banhista de idosos, e já correu quatro meias maratonas.





“Estou muito feliz com o resultado. A prova foi excelente, bem organizada e agora vou manter o foco para as próximas”, comemorou.





A mineira Robélia Souza Gervásio foi a grande campeã da meia maratona, completando os 21k em 01:22:59. Em sua primeira participação na prova, ela mostrou não apenas força física, mas também entusiasmo ao celebrar a experiência. “Adorei. A energia da torcida é contagiante e a cidade é muito linda”, destacou. Com formação em Educação Física, Robélia reforça sua ligação com o esporte também fora da profissão. A experiência acadêmica se soma à prática como atleta, evidenciando a consistência de sua preparação e o resultado alcançado nos 21k.









Bernardo Ramos, diretor da Pace Eventos e organizador da prova, comemora o sucesso da Maratona de Vitória. “Vimos a torcida contemplando os corredores, a praia de Camburi ficou ainda mais linda com o movimento da torcida. O capixaba veio para a rua. Só agradecer a transmissão, agradecer quem veio participar e quem veio torcer também”, comemora. E a Maratona de Vitória 2027 já tem data marcada: último final de semana de agosto, dias 28 e 29, e já faz parte do calendário oficial das comemorações de aniversário de Vitória.