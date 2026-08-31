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Corrida de rua

Leonardo Alves conquista pela terceira vez a Maratona de Vitória

Dia de domingo reuniu quase cinco mil corredores

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 15:03

Publicado em 

31 ago 2026 às 15:03
Leonardo Alves, Maratona de Vitória
@esportevix

Quase cinco mil corredores invadiram a Orla da capital na manhã deste domingo (30) para participar das principais provas da Maratona de Vitória, 42k e 21k, com largada e chegada na Praça do Papa. Leonardo Alves dos Santos é tricampeão da maratona e fechou a prova em 02:31:20. Leonardo é morador de Sooretama, divide seu tempo entre o trabalho como pintor e os treinos para as corridas. As outras participações na Maratona de Vitória foram em 2023 e ano passado. 


“O percurso da prova é excelente, mas participei de outras quatro maratonas, então o corpo sentiu um pouquinho a musculatura e fechei esse ano com tempo um pouco maior do que no ano passado”, disse Leonardo. 


A baiana Maria Aparecida dos Santos, natural de Itabuna, viveu um momento inesquecível aqui em Vitória ao abrir mão da tradicional festa de aniversário para transformar a prova capixaba em celebração aos seus 42 anos. E a escolha não poderia ter sido melhor: com um currículo de dez maratonas disputadas, conquistou uma vitória inédita com o tempo de 03:22:02.


 “Eu não quis festa, pois minha festa é aqui em Vitória e me sinto privilegiada por ser campeã da prova”, declarou emocionada.  


O atleta Maquezile Gabriel Pio, mais conhecido como Max, brilhou no Desafio 5+21K.  Neste domingo fechou os 21k em 01:08:36 e é bicampeão da prova. No sábado (29) ele venceu os 5k com o tempo de 00:16:01. Max tem 31 anos, é morador da Serra, banhista de idosos, e já correu quatro meias maratonas.


 “Estou muito feliz com o resultado. A prova foi excelente, bem organizada e agora vou manter o foco para as próximas”, comemorou.  


A mineira Robélia Souza Gervásio foi a grande campeã da meia maratona, completando os 21k em 01:22:59. Em sua primeira participação na prova, ela mostrou não apenas força física, mas também entusiasmo ao celebrar a experiência. “Adorei. A energia da torcida é contagiante e a cidade é muito linda”, destacou. Com formação em Educação Física, Robélia reforça sua ligação com o esporte também fora da profissão. A experiência acadêmica se soma à prática como atleta, evidenciando a consistência de sua preparação e o resultado alcançado nos 21k. 



Bernardo Ramos, diretor da Pace Eventos e organizador da prova, comemora o sucesso da Maratona de Vitória. “Vimos a torcida contemplando os corredores, a praia de Camburi ficou ainda mais linda com o movimento da torcida.  O capixaba veio para a rua. Só agradecer a transmissão, agradecer quem veio participar e quem veio torcer também”, comemora. E a Maratona de Vitória 2027 já tem data marcada: último final de semana de agosto, dias 28 e 29, e já faz parte do calendário oficial das comemorações de aniversário de Vitória. 


Confira o resultado dos cinco primeiros colocados nas categorias geral masculino e feminino:  



Geral masculino 42k


1. Leonardo Alves dos Santos 02:31:20 

2. Andre Luiz de Souza Lima Viana 02:36:29 

3. Tiago Vasconcelos dos Santos 02:39:51

4. Osiel Pereira Clemente 02:41:46   

5. Jhosmar Araujo 02:44:10  


Geral feminino 42k 


1. Maria Aparecida dos Santos 03:22:02 

2. Dyana Piva Tavares 03:23:35 

3. Adriana Vieira de Menezes 03:24:51 

4. Laiz Soeiro Pereira Torres 03:27:51 

5. Gabrieli Paulino de Oliveira 03:32:46  


Geral masculino 21k 


1. Maquezile Gabriel Pio 01:08:36 

2. Edson Henrique Batista Coelho 01:10:06 

3. Claudinei Pereira 01:11:20 

4. Diego Santos Barbosa 01:12:06

5. Alequessandro de Paula Silva 01:12:40 


Geral feminino 21k 


1. Robelia Souza Gervasio 01:22:59 

2. Carolina Henrique Sardinha Silva 01:25:16

3. Yries Pereira 01:26:27 

4. Tereza Jacy Almeida 01:28:15 

5. Yasmin Siqueira Souza 01:28:37 

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