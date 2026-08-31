AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Por que Renan Santos teve campanha à Presidência suspensa pelo TSE
Mundo

Por que Renan Santos teve campanha à Presidência suspensa pelo TSE

Ministro José Antonio Dias Toffoli decidiu suspender a participação do candidato devido a irregularidades no uso das redes sociais. "Violou frontalmente" as regras do TSE, escreveu o ministro.

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 15:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

31 ago 2026 às 15:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: Sebastião Moreira/ EPA/Shutterstock

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), José Antonio Dias Toffoli, suspendeu a campanha de Renan Santos (Missão) à Presidência da República.

Segundo a decisão de domingo (30/8) e que se tornou pública nesta segunda-feira, a campanha de Renan Santos praticou irregularidades nas redes sociais e "violou frontalmente" as regras do TSE.

Dias Toffoli afirma que a campanha do candidato do Missão utilizou-se da "estratégia" de não informar, no ato do registro da candidatura, as redes sociais oficiais da campanha.

Segundo a decisão, 16 perfis em redes sociais foram informados 12 dias após o requerimento de registro.

"Já se passaram 14 dias desde o início da campanha. A estratégia de informar os endereços por simples peticionamento nos autos, sem requerimento de urgência ou sequer justificativa para a atuação tardia, impõe a adoção de medidas imediatas", escreveu Toffoli.

O ministro afirma que Renan sabia que devia informar os perfis ao registrar a candidatura, e que, ao não fazê-lo, beneficiou-se disso.

"O candidato estava previamente ciente de que deveria informar os endereços e de que somente poderia utilizá-los na campanha após 48 horas de seu registro pelo Tribunal Superior Eleitoral. Violou frontalmente a obrigação. Os benefícios já auferidos são irreversíveis", diz a decisão.

Assim, o ministro suspendeu a realização de propaganda eleitoral da chapa majoritária do Missão por meio de qualquer endereço eletrônico, rede social, blog, aplicativo de mensagens instantâneas ou aplicativos.

Também suspendeu repasses de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha à chapa de Renan e a realização de gastos com eventuais recursos já repassados.

Renan Santos também está proibido de participar de debates em rádio, televisão, podcasts ou quaisquer outros meios de comunicação.

O candidato convocou uma entrevista coletiva para às 17h em São Paulo.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Enfermeira de 39 anos foi presa durante cumprimento de mandado de busca e apreensão; cerca de 50 ampolas foram apreendidas na residência
Enfermeira é presa suspeita de vender produtos estéticos sem registro no ES
Imagem de destaque
Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina após 20 anos
Idoso morre em acidente entre moto e carro na ES 341, em Pancas
Homem morre em acidente entre moto e carro na ES 341, em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados