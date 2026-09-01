Um dos principais nomes de Hollywood hoje, Zendaya completa 30 anos

Zendaya, que completa 30 anos nesta terça-feira (1º), participou de algumas das principais bilheterias do cinema neste, como "Homem-Aranha: Um Novo Dia" e "A Odisseia". Antes de chegar ao estrelato, porém, enfrentou diversos desafios ao longo de sua carreira.

Nascida em Oakland, na Califórnia, seus primeiros trabalhos foram no teatro. Ainda na infância, começou também a trabalhar como dançarina, até conquistar seu primeiro grande papel na televisão, na série "No Ritmo", do Disney Channel.

Após deixar a emissora, a atriz entrou em Hollywood com "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" e "O Rei do Show". Na televisão, o papel de Rue, na série "Euphoria", rendeu a Zendaya uma estatueta do Emmy -de melhor atriz em série dramática-- sendo a mais jovem a receber o prêmio dessa categoria.