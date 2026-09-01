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Internacional

Um dos principais nomes de Hollywood hoje, Zendaya completa 30 anos

A atriz participou de algumas das principais bilheterias do cinema
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 09:39

Um dos principais nomes de Hollywood hoje, Zendaya completa 30 anos
Um dos principais nomes de Hollywood hoje, Zendaya completa 30 anos REUTERS/Mario Anzuon / Folhapress
Zendaya, que completa 30 anos nesta terça-feira (1º), participou de algumas das principais bilheterias do cinema neste, como "Homem-Aranha: Um Novo Dia" e "A Odisseia". Antes de chegar ao estrelato, porém, enfrentou diversos desafios ao longo de sua carreira.
Nascida em Oakland, na Califórnia, seus primeiros trabalhos foram no teatro. Ainda na infância, começou também a trabalhar como dançarina, até conquistar seu primeiro grande papel na televisão, na série "No Ritmo", do Disney Channel.
Após deixar a emissora, a atriz entrou em Hollywood com "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" e "O Rei do Show". Na televisão, o papel de Rue, na série "Euphoria", rendeu a Zendaya uma estatueta do Emmy -de melhor atriz em série dramática-- sendo a mais jovem a receber o prêmio dessa categoria.
Além do Emmy, Zendaya também integrou a lista Forbes 30 Under 30, em 2016. Em 2022, foi incluída na lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time e na lista das 500 pessoas mais influentes da mídia da Variety. Veja essas e outras curiosidades sobre a atriz na galeria acima.

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