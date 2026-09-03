Carreta com eucalipto tomba e afeta trânsito na BR 101, em Pedro Canário

Uma carreta que transportava toras de eucalipto tombou na altura do km 9 da BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (3). O acidente aconteceu por volta das 2h12. O motorista não ficou ferido, mas o tombamento afetou o trânsito no trecho.
Segundo a Ecovias Capixaba, equipes da concessionária foram acionadas e realizaram o destombamento da carreta. Durante o atendimento à ocorrência, o tráfego funcionou no sistema Pare e Siga.
A operação foi encerrada às 12h46, quando o trânsito voltou a fluir normalmente no local. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber as circunstâncias do acidente e aguarda retorno.