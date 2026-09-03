Seu filho sabe nomear o que sente? Veja 6 formas de ensinar sobre emoções

Crie uma rotina de reconhecimento das emoções ao iniciar e encerrar o dia. Para isso, instale um painel simples (cartões, ímãs ou quadro) com 4-6 emoções básicas, utilizando imagens e palavras. Ao chegar à escola ou iniciar o dia em casa, peça que a criança escolha como está se sentindo. No fim do dia, repita o check-in e converse sobre mudanças. Para crianças pequenas, reduza as opções e aumente conforme a familiaridade .