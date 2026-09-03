AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Seu filho sabe nomear o que sente? Veja 6 formas de ensinar sobre emoções
Se cuida

Seu filho sabe nomear o que sente? Veja 6 formas de ensinar sobre emoções

Brincadeiras, histórias e recursos visuais podem fazer parte da rotina familiar e contribuir para o desenvolvimento socioemocional

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 15:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 set 2026 às 15:14
Atividades simples podem ajudar a criança a reconhecer, nomear e expressar diferentes emoções no dia a dia (Imagem: AYO Production | Shutterstock)
Atividades simples podem ajudar a criança a reconhecer, nomear e expressar diferentes emoções no dia a dia Crédito: Imagem: AYO Production | Shutterstock

Reconhecer e nomear emoções é uma habilidade essencial para o desenvolvimento socioemocional das crianças. Pais, responsáveis e educadores têm papel central nesse processo, pois são modelos e facilitadores das primeiras experiências emocionais.

A neuropsicóloga Ma. Elaine Cristina Coelho de Campos, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, explica que, quando crianças aprendem a identificar sentimentos — próprios e alheios —, elas desenvolvem empatia, melhoram a comunicação e ganham ferramentas para regular comportamentos em situações desafiadoras.

“Essa é uma habilidade essencial no desenvolvimento das crianças. Quando elas conseguem dizer ‘estou triste’, ‘estou zangado’ ou ‘estou com medo’, tornam-se mais capazes de pedir ajuda, resolver desentendimentos e enfrentar frustrações. Esse aprendizado também contribui para a formação da autoestima, da empatia e da capacidade de autorregulação”, avalia.

Entretanto, Ma. Elaine Cristina Coelho de Campos ressalta que isso não é só uma questão de ensinar vocabulário. “É preciso apoiar a criança a identificar sensações no corpo, relacionar essas sensações a uma emoção e achar maneiras seguras de expressá‑la. Esse processo exige tempo e varia de criança para criança”, afirma.

A seguir, a neuropsicóloga ensina formas práticas para ensinar crianças a reconhecerem e nomearem emoções. Confira!

1. Check‑in diário com painel de emoções

Crie uma rotina de reconhecimento das emoções ao iniciar e encerrar o dia. Para isso, instale um painel simples (cartões, ímãs ou quadro) com 4-6 emoções básicas, utilizando imagens e palavras. Ao chegar à escola ou iniciar o dia em casa, peça que a criança escolha como está se sentindo. No fim do dia, repita o check-in e converse sobre mudanças. Para crianças pequenas, reduza as opções e aumente conforme a familiaridade .

2. Leitura guiada de histórias sobre sentimentos

Use narrativas para identificar emoções em personagens e relacioná-las à vivência pessoal. Para isso, selecione livros infantis que abordem sentimentos. Durante a leitura, faça pausas para perguntar: “Como você acha que o personagem está se sentindo?”, e peça que a criança explique sinais com o rosto, ações e com o tom de voz. Finalize com uma pergunta de conexão: “Você já sentiu algo parecido? O que aconteceu?”.

3. Jogos de mímica e observação de expressões faciais

Ajuda a criança a desenvolver a percepção de expressões e linguagem corporal que sinalizam emoções. Para isso, promova brincadeiras em que uma criança faz uma expressão e as outras adivinham a emoção. Utilize espelhos para a criança observar suas próprias expressões e repita diferentes emoções. Destaque pistas específicas como olhos, boca, postura e incentive a descrição: “O que nos fez pensar que está triste?”. 

Reconhecer o que está sentindo é um dos primeiros passos para que a criança consiga expressar as próprias emoções (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
Reconhecer o que está sentindo é um dos primeiros passos para que a criança consiga expressar as próprias emoções Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

4. Etiquetar emoções em situações reais

Torne cotidiana a prática de nomear sentimentos diante de eventos concretos. Para isso, ao presenciar episódios emocionais, como a frustração por perder um brinquedo ou a alegria por um elogio, verbalize a emoção observada: “Você está triste porque o brinquedo caiu?”. Pergunte: “O que você está sentindo agora?” e ofereça palavras quando necessário. Dica: valide a emoção antes de orientar o comportamento: “Entendo que você está chateado. Vamos resolver juntos?”.

5. Atividades artísticas e mapas do humor

Ofereça meios não verbais para expressar e nomear emoções, o que pode ser especialmente útil para crianças com dificuldades de linguagem. Proponha pinturas, colagens ou “mapas do humor ” usando cores para sentimentos, por exemplo: amarelo = alegria, azul = tristeza. Peça que nomeiem a emoção representada e expliquem a escolha das cores e formas. Exponha e comente os trabalhos, reforçando a nomeação e incentivando a reflexão sobre causas e estratégias.

6. Role‑play com foco em regulação emocional

Ensine a identificação da emoção e técnicas de enfrentamento eficazes. Para isso, simule situações cotidianas, como alguém pegar um brinquedo, disputa por atenção, e peça que a criança identifique o que sente e proponha soluções. Modele frases simples para validar sentimentos e escolher ações, por exemplo: “Estou chateado. Vou respirar fundo e pedir ajuda”. Além disso, ensine e pratique técnicas de regulação (respiração, contar até 10, procurar um adulto). Reforce e elogie quando a criança usar a estratégia.

Seja o apoio da criança nesse desenvolvimento

A neuropsicóloga enfatiza a importância da repetição e consistência para ajudar a criança a entender e a nomear as próprias emoções. “Integre essas práticas à rotina. Use palavras acessíveis, valide sentimentos antes de corrigir comportamentos e modele nomeação emocional no seu próprio discurso. Para crianças pequenas, priorize imagens e poucas palavras; para maiores, introduza nuances (vergonha, ansiedade, frustração) e discussões mais complexas. Se persistirem dificuldades significativas em identificar ou regular emoções, considere buscar apoio de profissionais de desenvolvimento infantil ou psicólogos”, finaliza.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ônibus da Cordial
Linha de ônibus é suspensa pela 2ª vez no ES. E pelo mesmo motivo
Arrascaeta usa óculos de luz verde antes de partida
Entenda para que servem os óculos de luz verde usados por Arrascaeta
Imagem de destaque
Fachin diz que meta é acabar com Inquérito das Fake News e manda tirar acusações contra Mendonça da investigação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados