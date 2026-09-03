Suspeitas de corrupção no Judiciário não têm lado e atingem a toda sociedade

Há algo profundamente errado quando suspeitas envolvendo integrantes da mais alta Corte do país passam a ser analisadas a partir de quem será politicamente beneficiado ou prejudicado por sua apuração. Se determinada autoridade for atingida, quem perde: a esquerda ou a direita? A quem interessa sua permanência ou eventual afastamento?





Quando chegamos a esse ponto, o problema é muito maior.





Suspeitas de corrupção no Judiciário não têm lado. Não podem ter proteção, conveniência ou relativização. As graves informações que vieram a público nos últimos dias exigem apuração rigorosa, transparente e absolutamente isenta, com respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Mas sem omissões ou privilégios em razão de quem esteja envolvido.





Estamos falando de um fundamento elementar da Justiça: a isonomia. A lei precisa valer para todos. As garantias precisam valer para todos. Não existe Estado Democrático de Direito quando determinadas pessoas podem estar submetidas a regras diferentes das demais.