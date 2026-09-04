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Combate ao tráfico

Mais de 9 kg de maconha e 2 mil pinos de cocaína são apreendidos em Cariacica

Polícia também apreendeu pistola, munições, crack, lança-perfume e outras drogas em imóvel no bairro Castelo Branco

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2026 às 18:15
Mais de 9 kg de maconha, cocaína e arma são encontrados em casa de Cariacica
Mais de 9 kg de maconha, cocaína e arma são encontrados em casa de Cariacica Divulgação | Polícia Civil

Dois homens, de 22 e 19 anos, foram presos após a Polícia Civil encontrar uma arma, mais de 9 quilos de maconha e milhares de pinos de cocaína em um imóvel no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na noite dessa quinta-feira (3). O endereço era investigado por suspeita de ser usado para esconder criminosos e armazenar armas e drogas. O nome dos presos não foram divulgados.


A ação foi realizada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Durante a diligência, os policiais encontraram os dois homens no imóvel. No local, foram apreendidos aproximadamente 9,2 quilos de maconha, entre tabletes, palitos e porções, além de 2.185 pinos pequenos e 148 pinos grandes de cocaína. Também foram localizados 255 buchas de maconha, 107 papelotes de PAC (também chamado de "haxixe paquistanês"), 24 pedras de crack e 250 frascos de lança-perfume. 


Segundo a Polícia Civil, parte dos entorpecentes estava embalada e pronta para comercialização. Quatro balanças de precisão e materiais utilizados para o preparo e a embalagem das drogas também foram encontrados no imóvel.

Arma e munições também foram apreendidas

Durante as buscas, os policiais apreenderam ainda uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores e 24 munições do mesmo calibre. Outras dez munições calibre .380 também foram encontradas.


Os dois homens foram conduzidos à delegacia. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a participação dos envolvidos na guarda das armas e dos entorpecentes.


Após os procedimentos legais, os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanecem à disposição da Justiça.

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