Mais de 9 kg de maconha e 2 mil pinos de cocaína são apreendidos em Cariacica

Dois homens, de 22 e 19 anos, foram presos após a Polícia Civil encontrar uma arma, mais de 9 quilos de maconha e milhares de pinos de cocaína em um imóvel no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na noite dessa quinta-feira (3). O endereço era investigado por suspeita de ser usado para esconder criminosos e armazenar armas e drogas. O nome dos presos não foram divulgados.





A ação foi realizada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Durante a diligência, os policiais encontraram os dois homens no imóvel. No local, foram apreendidos aproximadamente 9,2 quilos de maconha, entre tabletes, palitos e porções, além de 2.185 pinos pequenos e 148 pinos grandes de cocaína. Também foram localizados 255 buchas de maconha, 107 papelotes de PAC (também chamado de "haxixe paquistanês"), 24 pedras de crack e 250 frascos de lança-perfume.





Segundo a Polícia Civil, parte dos entorpecentes estava embalada e pronta para comercialização. Quatro balanças de precisão e materiais utilizados para o preparo e a embalagem das drogas também foram encontrados no imóvel.