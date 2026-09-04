Por que existe segundo turno nas eleições brasileiras? Entenda

As eleições gerais no Brasil são frequentemente marcadas por tensões, debates, impasses internos nos partidos e polarização, tanto no âmbito federal, para os cargos de presidente, deputados federais e senadores, quanto estadual, onde estão as vagas para governador e deputados estaduais.





Diante disso, é comum que as definições para o Executivo se deem apenas após o segundo turno de votação. Esta etapa tem tanto um cálculo próprio e requisitos específicos quanto uma função democrática de garantir legitimidade aos eleitos.





Em linhas gerais, o segundo turno é realizado quando nenhum candidato ao Poder Executivo consegue obter a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro dia de votação. Nesses casos, os dois mais votados voltam a disputar a eleição em um novo turno, em que o que agrada à maioria dos eleitores sairá vencedor.