Giancarlo Guizzardi
É professor catedrático de Ciência da Computação na Universidade de Twente, na Holanda, onde dirige um departamento de pesquisas em ciência de dados, inteligência artificial e segurança cibernética. Natural de Vitória, neste espaço, traz novidades e faz reflexões sobre os avanços da Inteligência Artificial

Esqueçamos Inteligência Artificial. Pensemos em Amplificação da Inteligência

Proponho que esqueçamos essa alegoria do robô autônomo e inteligente, seja ele benevolente ou não. Proponho que pensemos, em vez disso, no Homem de Ferro, aquele clássico, sem o seu agente inteligente Jarvis e sem uma armadura autônoma

Publicado em 05/10/2025 às 04h30


