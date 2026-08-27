Colunista de A Gazeta lança livro sobre IA e os riscos da tecnologia

As reflexões sobre o funcionamento das ferramentas de inteligência artificial (IA) ocupam espaços importantes para o presente e o futuro das relações humanas. Perderemos nossos empregos? Seremos substituídos? Os robôs nos atacarão? Essas são questões válidas, mas você realmente sabe o que uma IA faz ou só tem uma ideia do potencial da máquina?
Eis a discussão levantada pelo colunista de A Gazeta, o professor e pesquisador capixaba Giancarlo Guizzardi, que lança, no dia 9 de setembro, o livro "Quem tem medo do robô mau?". A obra reúne reflexões sobre IA, não para ensinar como usar essas ferramentas, mas entender que tipos de tecnologia queremos construir e qual é a natureza por trás dessas máquinas.
Com quase 30 anos dedicados a pesquisar sobre IA no universo computacional e tecnológico, o livro reúne artigos publicados por Giancarlo em sua coluna mensal em A Gazeta, na qual aborda temas como os limites da tecnologia, segurança, desinformação e a forma como nos relacionamos com as ferramentas.
Segundo o pesquisador, a ideia de transformar esse material em livro surgiu de maneira não planejada. A partir da experiência de explicar conceitos complexos para um público amplo em palestras e na coluna, surgiu o convite para condensar o conteúdo em uma obra.
O capítulo um do livro é assim: ‘Um livro acidental sobre um tema necessário’. Não é um livro técnico, não ensina IA para ninguém. Ele serve para informar, para ajudar as pessoas nessa difícil tarefa de navegar num mar de ruído
Giancarlo Guizzardi, pesquisador
Um dos pontos centrais da obra é a diferença entre aquilo que os sistemas de IA efetivamente fazem e aquilo que os usuários imaginam que eles são capazes de fazer.
Giancarlo explica que sistemas baseados em modelos estatísticos são extremamente eficientes para identificar padrões em grandes volumes de dados, mas isso não significa que tenham consciência, desejos, intenções ou compreensão semelhante à humana.
Para Giancarlo, ferramentas atuais, muito mais sofisticadas e treinadas com grandes volumes de informação, podem potencializar esse mesmo efeito.
Quando você está lidando com um negócio que leu a internet e ficou muito avançado nessas técnicas de diálogo, há uma grande chance de, se você não se vigiar o tempo inteiro, achar que está falando com uma entidade
Giancarlo Guizzardi, pesquisador
A chave, segundo o autor, é não pensar na ferramenta como uma inteligência artificial que faz tudo por conta própria, mas sim como uma forma de ampliação da inteligência do próprio usuário, que faz os pedidos à máquina.
O que a gente precisa é esquecer essa história de inteligência e pensar nisso como um conjunto de capacidades que a gente vai usar para amplificar as nossas capacidades. A gente é que está na direção
Giancarlo Guizzardi, pesquisador
O título "Quem tem medo do robô mau?" resume uma das principais provocações do livro. Para Giancarlo, o debate sobre inteligência artificial tem sido excessivamente concentrado em um cenário de ficção científica no qual máquinas desenvolvem consciência, tornam-se autônomas e decidem eliminar a humanidade.
Na avaliação do pesquisador, esse não está entre os principais riscos associados à tecnologia atualmente. O problema, segundo ele, é que a atenção dada a esse tipo de cenário pode tirar o foco de questões como desinformação, ataques à segurança, privacidade e perda de capacidades individuais.
A metáfora é a do Homem de Ferro: um ser humano com uma armadura cheia de tecnologias que amplificam a capacidade daquele ser humano. Você se torna um super-herói, mas é você que é um super-herói, não é o robô fazendo as coisas
Giancarlo Guizzardi, pesquisador
O lançamento nacional de "Quem tem medo do robô mau?" (Maquinaria Editorial, 176 páginas) está marcado para 9 de setembro, durante a Bienal do Livro, em São Paulo. No Espírito Santo, Giancarlo terá um evento de lançamento no dia 17 de setembro, em Vitória, na Livraria Leitura do Shopping Vitória, às 18h.
A pré-venda da obra, porém, já está disponível no site da Amazon em duas versões: livro físico por R$ 59,90 e versão para Kindle por R$ 29,90. A entrega será liberada a partir do próximo dia 31.