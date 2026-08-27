Colunista de A Gazeta lança livro sobre IA e os riscos da tecnologia

As reflexões sobre o funcionamento das ferramentas de inteligência artificial (IA) ocupam espaços importantes para o presente e o futuro das relações humanas. Perderemos nossos empregos? Seremos substituídos? Os robôs nos atacarão? Essas são questões válidas, mas você realmente sabe o que uma IA faz ou só tem uma ideia do potencial da máquina?





Eis a discussão levantada pelo colunista de A Gazeta, o professor e pesquisador capixaba Giancarlo Guizzardi, que lança, no dia 9 de setembro, o livro "Quem tem medo do robô mau?". A obra reúne reflexões sobre IA, não para ensinar como usar essas ferramentas, mas entender que tipos de tecnologia queremos construir e qual é a natureza por trás dessas máquinas.





Com quase 30 anos dedicados a pesquisar sobre IA no universo computacional e tecnológico, o livro reúne artigos publicados por Giancarlo em sua coluna mensal em A Gazeta, na qual aborda temas como os limites da tecnologia, segurança, desinformação e a forma como nos relacionamos com as ferramentas.





Segundo o pesquisador, a ideia de transformar esse material em livro surgiu de maneira não planejada. A partir da experiência de explicar conceitos complexos para um público amplo em palestras e na coluna, surgiu o convite para condensar o conteúdo em uma obra.