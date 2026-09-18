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Mobilidade urbana

Bikes compartilhadas da Grande Vitória serão gratuitas no Dia Mundial sem Carro

Vitória, Serra e Vila Velha terão o serviço gratuito no dia comemorativo;

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 15:28

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

18 set 2026 às 15:28
Estação da Praça da Ciência/Curva da Jurema do Bike Vitória
Estação Vitória 360° localizada na Praça da Ciência, em Vitória Serttel/Divulgação

As bicicletas compartilhadas de Vitória, Serra e Vila Velha, na Grande Vitória, poderão ser utilizadas gratuitamente na próxima terça-feira (22), quando é celebrado o Dia Mundial sem Carro. 


Além da gratuidade nesta data, a empresa informou que passes mensais e anuais do Bike Vitória e Bikes poderão ser adquiridos com 25% de desconto até o dia 30 de setembro.


A Serttel, responsável pela operação dos sistemas de bicicletas compartilhadas na Grande Vitória, informou que Vitória e Vila Velha registraram, entre janeiro e agosto deste ano, crescimento de 12% no uso do serviço em comparação com o mesmo período de 2025. O número de deslocamentos passou de 235 mil para 262.764. Na Serra, foram registradas 287.669 viagens até agosto deste ano.


Segundo a empresa, a utilização das bicicletas compartilhadas nas três cidades evitou a emissão estimada de 61,7 toneladas de CO₂, volume equivalente à poluição anual gerada por 35 carros.

Serviço:

  • Passe livre – Dia Mundial sem Carro
  • Data: 22 de setembro
  • Benefício: uso gratuito das bicicletas compartilhadas durante todo o dia
  • Onde: Bike Vitória, em Vitória, e Bikes, em Vila Velha e Serra

  • Mês da Mobilidade – desconto nos passes
  • Período: até 30 de setembro
  • Benefício: 25% de desconto
  • Passes participantes: mensal e anual
  • Sistemas: Bike Vitória, em Vitória, e Bikes, em Vila Velha e Serra.


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