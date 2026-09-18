Bikes compartilhadas da Grande Vitória serão gratuitas no Dia Mundial sem Carro

As bicicletas compartilhadas de Vitória, Serra e Vila Velha, na Grande Vitória, poderão ser utilizadas gratuitamente na próxima terça-feira (22), quando é celebrado o Dia Mundial sem Carro.





Além da gratuidade nesta data, a empresa informou que passes mensais e anuais do Bike Vitória e Bikes poderão ser adquiridos com 25% de desconto até o dia 30 de setembro.





A Serttel, responsável pela operação dos sistemas de bicicletas compartilhadas na Grande Vitória, informou que Vitória e Vila Velha registraram, entre janeiro e agosto deste ano, crescimento de 12% no uso do serviço em comparação com o mesmo período de 2025. O número de deslocamentos passou de 235 mil para 262.764. Na Serra, foram registradas 287.669 viagens até agosto deste ano.





Segundo a empresa, a utilização das bicicletas compartilhadas nas três cidades evitou a emissão estimada de 61,7 toneladas de CO₂, volume equivalente à poluição anual gerada por 35 carros.