Aquaviário terá linhas suspensas neste domingo em Cariacica

As mudanças provocadas pela Corrida VPorts começam por volta das 5h, com fechamento de faixas na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, entre o Centro e Jesus de Nazareth, e na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá. Todas as intervenções ocorrerão no sentido Centro-Camburi.
Às 6h30, horário previsto para a largada, a Rua Elias Miguel terá o sentido Centro-Camburi parcialmente interditado por cerca de 20 minutos.
Na Avenida Beira-Mar e na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, até a altura do HortoMercado, apenas uma faixa ficará liberada para o trânsito no sentido Centro-Camburi. As outras duas serão utilizadas pelos corredores.
No sentido contrário, em direção ao Centro, haverá uma invertão na altura da Arena Dom Bosco, já que uma das faixas será ocupada pelos atletas.
A previsão é que o fluxo na Beira-Mar volte ao normal às 9h, com o encerramento da corrida. Como rota alternativa, a Guarda recomenda que motoristas que saem de Cariacica, do Centro de Vitória, Forte São João, Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Bento Ferreira utilizem as avenidas Vitória e Cézar Hilal.
*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Erik Oakes.