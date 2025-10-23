O legado que resiste: como famílias perpetuam patrimônio

Governança familiar tem o papel de ser o alicerce invisível do patrimônio. Crédito: Reprodução

Construir um patrimônio leva tempo, disciplina e visão de futuro. Mas preservá-lo entre gerações é um desafio sempre maior. A história mostra que algumas fortunas se dispersam rapidamente quando não estruturadas para a sucessão.



Um dos primeiros pontos a considerar é a separação entre o patrimônio pessoal e o empresarial. Quando essa fronteira se apaga, surgem riscos jurídicos e tributários capazes de comprometer todo o legado. O uso de bens pessoais em atividades da empresa, sem formalização adequada, pode levar à desconsideração da personalidade jurídica e expor o patrimônio a perdas evitáveis. Instrumentos como holdings familiares e contratos não são amarras burocráticas, mas ferramentas de proteção.

A governança familiar, por sua vez, é o alicerce invisível do patrimônio. Ela organiza a convivência entre gerações, define papéis, previne conflitos e orienta decisões capazes de afetar o grupo. Protocolos familiares, conselhos de família e acordos de sócios são mecanismos que transformam potenciais disputas em diálogo. Sua falta é o passaporte para a fragmentação de capital ao longo do tempo.

No campo tributário, o planejamento vai muito além de buscar economia fiscal. Trata-se de assegurar previsibilidade e segurança jurídica. Planejar corretamente permite reduzir litígios, evitar autuações e garantir que as decisões estratégicas não se percam com o tempo. Quando integrado à sucessão e à governança, o planejamento tributário se transforma em um dos pilares da continuidade patrimonial.

A sucessão, por sua vez, talvez seja o momento mais delicado na trajetória de uma família empresária. Pesquisas indicam que apenas 30% das empresas familiares chegam à segunda geração e menos de 10% à terceira. Na maioria dos casos, a causa está na ausência de preparo dos herdeiros. O sucesso da transição depende de planejamento antecipado, transparência e capacitação. Estruturas jurídicas como holdings e fundos patrimoniais podem facilitar o processo, mas nada substitui a formação de sucessores capazes de tomar decisões.

Em tempos de globalização, o desafio ganha contornos internacionais. Famílias com bens no exterior precisam lidar com legislações, regimes tributários e riscos regulatórios distintos. Estruturas como trusts, fundações e holdings internacionais oferecem soluções eficazes, desde que implementadas com conformidade e coordenação técnica entre profissionais de diferentes jurisdições.

Mas nenhuma dessas estratégias faz sentido se faltar o elemento humano. A educação financeira é o elo entre o patrimônio e o propósito. Herdar não é apenas receber bens, mas compreender o valor simbólico e prático que eles carregam. Famílias que investem na formação financeira de seus herdeiros reduzem drasticamente conflitos e aumentam a coesão ao longo do tempo. Conhecimento, nesse contexto, é a forma mais sólida de blindagem patrimonial.

