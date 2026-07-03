Suspeito de tentar incendiar casa de vizinha é preso em Cachoeiro

Um homem de 36 anos, que tentou atear fogo na casa de uma vizinha, foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na última quarta-feira (1°). A detenção foi realizada dentro de um supermercado no bairro Boa Vista. O celular dele foi apreendido.





A Polícia Civil informou que o suspeito já perseguia e assediava a vítima, de 26 anos. No dia 14 de maio, ele invadiu a casa dela, no bairro Coramara, levando um galão de gasolina para tentar causar um incêndio. Após a tentativa frustrada, ele fugiu.





O homem foi encaminhado à delegacia e em seguida ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.