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  • Empadinha de palmito cremosa: aprenda a fazer uma receita rápida e saborosa para o lanche da tarde
Gastronomia

Empadinha de palmito cremosa: aprenda a fazer uma receita rápida e saborosa para o lanche da tarde

Com ingredientes simples, é possível preparar uma opção caseira que combina praticidade, sabor e textura irresistível
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 14:54

Empadinha de palmito cremosa (Imagem: Stela Handa | Shutterstock)
Empadinha de palmito cremosa Crédito: Imagem: Stela Handa | Shutterstock

Com massa macia e recheio cremoso, a empadinha de palmito é uma excelente opção para o lanche da tarde. Ela combina ingredientes acessíveis e pode ser preparada de forma simples, sem precisar de técnicas elaboradas ou passar horas na cozinha. Além de deliciosa, pode ser apreciada ainda quente ou em temperatura ambiente.

A seguir, veja como preparar uma receita rápida e saborosa de empadinha de palmito cremosa!

Empadinha de palmito cremosa

Ingredientes

Massa

  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 150 g de manteiga gelada cortada em cubos
  • 1 ovo
  • 1 gema de ovo
  • 1 colher de chá de sal
  • 2 a 3 colheres de sopa de água gelada, se necessário
  • 1 gema de ovo para pincelar

Recheio

  • 300 g de palmito escorrido e picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de requeijão cremoso
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e mexa rapidamente. Adicione o tomate, o palmito e a ervilha e refogue por cerca de 2 minutos. Polvilhe a farinha de trigo e misture bem. Aos poucos, despeje o leite, mexendo constantemente para não empelotar. Cozinhe em fogo baixo até obter um creme encorpado. Acrescente o requeijão, tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde. Retire do fogo e deixe esfriar completamente.

Massa

Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, o sal e a manteiga. Misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Junte o ovo e a gema e misture delicadamente até obter uma massa homogênea. Se estiver muito seca, acrescente a água gelada, uma colher por vez. Evite sovar para que a massa permaneça macia e quebradiça.

Montagem

Separe cerca de dois terços da massa e forre o fundo e as laterais de forminhas para empada. Coloque o recheio de palmito já frio, sem encher até a borda. Abra o restante da massa, corte círculos e cubra as empadinhas . Aperte delicadamente as bordas para fechar.

Pincele a superfície com a gema batida e disponha as forminhas em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até que as empadinhas estejam bem douradas. Espere amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.

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