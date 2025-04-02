Quitute

5 receitas de empadinhas veganas fáceis de fazer

Aprenda a preparar opções sem ingredientes de origem animal para variar o cardápio
Portal Edicase

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 19:04

Empadinha vegana de espinafre (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)
Empadinha vegana de espinafre Crédito: rocharibeiro | Shutterstock
As empadinhas são opções práticas, versáteis e ideais para qualquer ocasião — desde lanches rápidos até festas e reuniões. Elas podem ser preparadas com diferentes massas e recheios, adaptando-se aos mais variados gostos e necessidades alimentares. Uma das grandes vantagens é que também existem versões veganas, feitas sem ingredientes de origem animal, mas igualmente saborosas e criativas.
A seguir, confira 5 receitas de empadinhas veganas fáceis de fazer! 

Empadinha vegana de espinafre 

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1 colher de sopa de água gelada
  • 1 colher de chá de sal 
  • Óleo de coco para untar e pincelar

Recheio
  • 500 g de espinafre picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 50 g de azeitona verde sem caroço e picada
  • 1 xícara de chá de palmito picado
  • Azeite a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a água e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione o óleo de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, divida a massa em duas partes e reserve uma delas. Unte forminhas para empada com óleo de coco e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e disponha nas formas, preenchendo o fundo e as laterais. Reserve. 
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o restante dos ingredientes e refogue até as folhas de espinafre murcharem. Espere esfriar e recheie as empadas. Tampe-as com o restante da massa reservada, pressionando as laterais para fechar. Pincele com o óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida. 

Empadinha vegana de palmito com azeitona

Ingredientes:
Massa
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 50 ml água gelada
  • 1/2 colher de chá sal
Recheio
  • 3 xícaras de chá de palmito picado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 6 azeitonas verde sem caroço e picadas
  • 3 colheres de chá de farinha de trigo 
  • 1/4 de xícara de chá de água 
  • 1 colher de sopa melado de cana
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá água
  • Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture bem. Adicione o óleo de coco e a água e mexa até obter uma massa homogênea. Sove bem a massa e modele no formato de uma bola. Enrole em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, divida a massa em duas partes. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e refogue até dourar. Acrescente o tomate e cozinhe até desmanchar. Adicione o palmito, a farinha de trigo e a água e refogue até obter uma pasta, mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta-do-reino, desligue o fogo e reserve. 
Montagem
Unte forminhas para empada com óleo de coco e coloque uma pequena porção da massa sobre cada forma, preenchendo o fundo e as laterais. Coloque o recheio e finalize com as azeitonas. Cubra as empadas com o restante da massa, pressionando as laterais para fechar. Reserve. Em um recipiente, coloque o melado de cana e a água e misture bem. Pincele os salgados com a mistura e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Empadinha vegana de tofu com tomate seco

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1/3 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 1/4 de xícara de chá de água gelada
  • 1 colher de sopa de linhaça dourada triturada
  • 3 colheres de sopa de água morna
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 pitada de cúrcuma
Recheio
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 200 g de tofu firme amassado
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/3 de xícara de chá de tomate seco picado
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • 1 colher de sopa de levedura nutricional
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, misture a linhaça com a água morna e deixe descansar por 10 minutos, até formar um gel. Em uma tigela, coloque a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico, o sal e a cúrcuma e misture. Adicione o azeite e o gel de linhaça. Misture com as mãos. Vá colocando a água gelada aos poucos, até a massa ficar maleável, sem grudar. Cubra a massa com um pano e deixe descansar por 10 a 15 minutos antes de usar.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente o tofu amassado e refogue por mais alguns minutos. Adicione o tomate seco, o molho de soja, o orégano, a levedura nutricional, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até ficar tudo bem incorporado. Finalize com cheiro-verde. Reserve e deixe esfriar.
Montagem
Forre forminhas de empada com metade da massa, pressionando bem nas laterais e no fundo. Coloque o recheio até a borda e cubra com um disco de massa, fechando as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que fiquem levemente douradas. Sirva em seguida.
Empadinha vegana de cogumelo (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Empadinha vegana de cogumelo Crédito: WS-Studio | Shutterstock

Empadinha vegana de cogumelo

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
  • 1 colher de sopa de água gelada
  • 1 colher de chá de sal
  • Óleo de girassol para untar e pincelar
Recheio
  • 300 g de cogumelo Paris cortado em lâminas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 50 g de azeitona verde sem caroço e picada
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • 100 g de creme de tofu
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a água e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione o óleo de girassol e mexa até obter uma massa homogênea. Sove bem a massa e separe metade dela. Unte forminhas com óleo de girassol e disponha uma das massas, preenchendo o fundo e as laterais. Reserve. 
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o cogumelo e refogue por 5 minutos. Junte a azeitona e o cheiro-verde e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo, acrescente o creme de tofu, mexa bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. 
Montagem
Disponha o recheio nas forminhas e cubra com o restante da massa, pressione as laterais para fechar. Finalize pincelando com óleo de girassol e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Empadinha vegana de legumes ao curry

Ingredientes:
Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
  • 1/4 de xícara de chá de água gelada
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de cúrcuma
Recheio
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 cenoura cortada em cubinhos
  • 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1 batata cortada em cubinhos
  • 1/2 xícara de chá de leite vegetal (sem açúcar)
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de chá de curry em pó
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e a cúrcuma. Adicione o azeite e misture com as mãos até formar uma farofa. Acrescente a água aos poucos, até obter uma massa lisa e homogênea. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.
Recheio
Aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a cenoura, a batata, a ervilha e o milho-verde. Cozinhe por alguns minutos até os legumes ficarem macios. Em um recipiente, misture o leite vegetal com o amido de milho e o curry, e despeje na panela. Mexa até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Deixe esfriar.
Montagem
Forre forminhas de empada com metade da massa, apertando bem no fundo e nas laterais. Coloque o recheio até a borda. Cubra com mais massa, fechando bem as bordas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até dourar levemente.

