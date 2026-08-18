Gambá é encontrado dentro de hospital em Vitória

Um gambá foi encontrado em uma área de atendimento do Hospital Santa Rita, em Vitória, na manhã desta terça-feira (18). Segundo a instituição, o animal estava próximo à entrada de um consultório médico.





Ao perceber a presença do gambá, a equipe do hospital adotou medidas para preservar a segurança dos pacientes, dos profissionais e do próprio animal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada sem intercorrências.