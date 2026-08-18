Gambá é encontrado dentro de hospital em Vitória

Um gambá foi encontrado em uma área de atendimento do Hospital Santa Rita, em Vitória, na manhã desta terça-feira (18). Segundo a instituição, o animal estava próximo à entrada de um consultório médico.
Ao perceber a presença do gambá, a equipe do hospital adotou medidas para preservar a segurança dos pacientes, dos profissionais e do próprio animal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada sem intercorrências.
O hospital informou que os órgãos ambientais responsáveis também foram comunicados. A instituição fica próxima a uma área de mata, no entorno da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), e explicou que gambás aparecem ocasionalmente nas áreas externas da unidade.
O Santa Rita ressaltou ainda que gambás são animais silvestres nativos e protegidos por lei. Por isso, quando são encontrados, a orientação é realizar a retirada de forma segura, sem colocar pessoas ou os animais em risco.