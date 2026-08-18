AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Animal silvestre

Gambá é encontrado dentro de hospital em Vitória

Animal estava próximo à entrada de um consultório e foi retirado em segurança pelo Corpo de Bombeiros

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2026 às 15:35

Um gambá foi encontrado em uma área de atendimento do Hospital Santa Rita, em Vitória, na manhã desta terça-feira (18). Segundo a instituição, o animal estava próximo à entrada de um consultório médico.


Ao perceber a presença do gambá, a equipe do hospital adotou medidas para preservar a segurança dos pacientes, dos profissionais e do próprio animal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada sem intercorrências.

Gambá foi encontrado em uma área de atendimento do Hospital Santa Rita, em Vitória, na manhã desta terça-feira (18)
Gambá foi encontrado em uma área de atendimento do Hospital Santa Rita, em Vitória, na manhã desta terça-feira (18) Leitor | A Gazeta

O hospital informou que os órgãos ambientais responsáveis também foram comunicados. A instituição fica próxima a uma área de mata, no entorno da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), e explicou que gambás aparecem ocasionalmente nas áreas externas da unidade.


O Santa Rita ressaltou ainda que gambás são animais silvestres nativos e protegidos por lei. Por isso, quando são encontrados, a orientação é realizar a retirada de forma segura, sem colocar pessoas ou os animais em risco.

Veja Também 

Serpente foi encontrada dentro de quarto, no bairro Portal das Garças, em Vila Velha

Cobra é resgatada dentro de quarto de casa em Vila Velha

Influenciador perde drone de cerca de R$ 18 mil ao tentar registrar baleia no ES

Influenciador perde drone de R$ 18 mil ao registrar baleia e filhote no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Hospital Santa Rita de Cássia Bombeiros Corpo de Bombeiros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Laura Cardoso: 5 filmes que marcaram a carreira da atriz para relembrar seu legado no cinema 
A advogada e influencer Deolane Bezerra, investigada por ligação com PPC, em frente a uma Lamborghini Urus Performante
Polícia apreende Lamborghini ligado a Deolane em nova ação contra o PCC
Sede da Apex Empresarial
A crise da Apex e a pergunta que vem depois: como seu patrimônio está organizado?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados