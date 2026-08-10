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Susto

Cobra é resgatada dentro de quarto de casa em Vila Velha

Segundo os agentes, trata-se se uma cobra-cipó, também conhecida como cobra-parelheira, de acordo com o biólogo Daniel Gosser Motta, mestre em Biologia Animal

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 16:51

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

10 ago 2026 às 16:51

Uma serpente foi resgatada dentro uma residência no bairro Portal das Garças, em Vila Velha, nesta segunda-feira (10). Segundo a Guarda Municipal, o réptil estava no quarto de uma moradora. 


A equipe da Ronda Ambiental e Rural (Roar) foi acionada e levou o animal para uma área de mata. Segundo os agentes, trata-se se uma cobra-cipó, também conhecida como cobra-parelheira, de acordo com o biólogo Daniel Gosser Motta, mestre em Biologia Animal da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).


"Ela possui hábitos diurnos e é frequentemente encontrada em restinga e arredores de centros urbanos. Possui veneno, mas é pouco periogoso para os seres humanos", afirmou o especialista.

Acione a prefeitura

Serviço

Em casos que envolvam animais silvestres, o morador de Vila Velha pode ligar para a Guarda Municipal pelo telefone 153. Já a Gerência de Bem-Estar Animal pode ser acionada pelo162.

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