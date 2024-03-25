Chefs do ES comandam jantar comemorativo em Vitória

Evento que comemora os 30 anos da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança acontece esta semana na Praça do Papa
Evelize Calmon

Publicado em 25 de Março de 2024 às 16:04

Seis chefs do Espírito Santo estarão reunidos na próxima quarta-feira (27) à frente do jantar que comemora, em Vitória, os 30 anos da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança (ARBL). Nas casas associadas à instituição em todo o Brasil é servido, anualmente, um prato especial que inclui de brinde uma louça de cerâmica estilizada, pintada à mão.
O evento será realizado no restaurante Papaguth, na Praça do Papa, as 18h às 22h, com música ao vivo. Na ocasião, será oferecido um coquetel volante com finger foods, regado ao espumante comemorativo Ricordi 30 - lançada pela Miolo em parceria com a ARBL, a bebida já está disponível para venda nos restaurantes associados a R$ 120 (preço médio da garrafa).
Após o coquetel volante, está programado um menu composto de duas entradas, dois pratos e uma sobremesa. 
Chefs ari Cardoso, Juarez Campos, Sueli Muroni e Júlio Lemos, da Associação de Restaurantes da Boa Lembrança
Ari Cardoso, Juarez Campos, Sueli Muroni e Júlio Lemos estão no time de chefs  Crédito: Arquivo pessoal

RESTAURANTES PARTICIPANTES

Participam da comemoração os restaurantes Katata's Gourmet, de Cachoeiro de Itapemirim; Domus Itálica, de Vila Velha; Papaguth e Oriundi, de Vitória; Casa do Chef Ari, de Domingos Martins; e Ninho da Roxinha, de Serra.
Os fingers foods do coquetel, com início às 19h, ficam a cargo do chef Railubem Sena, do Katata's. As entradas do jantar, marcado para 20h, serão: maionese de lagosta (fria), do chef anfitrião, Júlio Lemos (Papaguth), e concha de hadoque gratinada (quente), do chef Assis Teixeira (Domus Itálica). 
Prato da Boa Lembrança 2024 comemorativo no ES pelos 30 anos da associação
Prato de cerâmica exclusivo será entregue aos participantes do jantar  Crédito: Boa Lembrança/Divulgação
O primeiro prato, Strozzapreti (massa) ao creme de alho-poró e camarões, é assinado pelo chef Ari Cardoso (Casa do Chef Ari), e o segundo pelo chef Juarez Campos (Oriundi): costela assada em baixa temperatura co chianti clássico e pancetta com musseline de baroa. 
Para finalizar, entra em cena a sobremesa da chef Sueli Muroni, representante do Ninho da Roxinha: sorvete com calda cítrica de frutas secas e amêndoas torradas laminadas. 
Espumante Ricordi 30 comemora os 30 anos da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança
Espumante Ricordi 30 será servido no coquetel de boas-vindas Crédito: Boa Lembrança/Divulgação
O valor do jantar é R$ 350 por pessoa (bebidas à parte) e dá direito também ao prato de cerâmica comemorativo dos 30 anos da associação. Os convites estão à venda on-line, pelo site Zig Tickets
JANTAR DE 30 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DA BOA LEMBRANÇA
Quando: 27/03, das 19h à 22h
Onde: Restaurante Papaguth. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700, Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória
Quanto: R$ 350 por pessoa (bebidas à parte). Convites à venda pelo site Zig Tickets
Mais informações: (27) 3225-5773. 

