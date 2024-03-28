Festival de frutos do mar é atração do feriado em Itapemirim

Paella do chef Hamilton Martins é um dos destaques Crédito: Aderes/Divulgação

Até domingo (31), a Praia de Itaipava será o centro das atenções no Litoral Sul com a 17ª edição do Festival de Frutos do Mar de Itapemirim, que traz no cardápio desde moqueca até torta capixaba.

Com entrada gratuita, o evento acontece na capital estadual do atum e do dourado com a finalidade de valorizar a cultura pesqueira, fomentar o comércio local e movimentar o turismo no balneário.

Nos quatro dias de festival, quem for ao pavilhão de eventos, localizado no pátio do terminal pesqueiro, em Itaipava, vai poder conferir inúmeras delícias feitas com frutos do mar. Peroá frito, paella, casquinha de siri, isca de peixe, camarão crocante e filé de peixe grelhado são algumas das opções à venda.

Os preços dos pratos variam de R$ 15 a R$ 149,99, em porções individuais ou para mais de uma pessoa. Além da gastronomia, haverá cervejas artesanais e diversas atrações musicais e culturais.

AULAS-SHOWS

Aulas-shows de gastronomia, com chefs convidados da região, são um atrativo do evento. O chef Gilson Surrage, de Iriri, vai ensinar a preparar sua Pérola do Mar, uma versão contemporânea da torta capixaba.

Já a chef Stephanie Dutra fará uma receita com camarão, e José Mezadre, um risoto de frutos do mar. Por fim, o chef Hamilton Martins, que estará no comando de todas as aulas, vai preparar a Mariscada da Gamboa, uma homenagem às marisqueiras do município de Itapemirim.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (28/03)

17h - Abertura do Pavilhão Gastronômico



19h - Cerimônia oficial de abertura



19h30 - Apresentação musical com a Corporação Douglas Ramos Dias



21h - Aula-show com o chef Gilson Surrage (Iriri)



22h - Apresentação musical com a banda Agitaê



0h - Encerramento

SEXTA-FEIRA (29/03)

11h - Abertura do Pavilhão Gastronômico



14h - Aula-show com o chef José Mezadre (Itaipava)



18h - Apresentação musical com Patrick Jinkings



19h - Aula-show com a chef Stephanie Dutra (Marataízes)



22h - Apresentação musical com Nana Nunes



0h - Encerramento

SÁBADO (30/03)

11h - Abertura do Pavilhão Gastronômico



14h - Apresentação cultura grupo de capoeira Navios de Angola



16h - Apresentação musical com os Garotos Tradição



19h - Aula-show com o chef Hamilton Martins (Itaipava)



20h - Apresentação musical com Matheus e Rhuan



22h - Apresentação musical com Flesh Martins



0h - Encerramento

DOMINGO (31/03)

11h - Abertura do Pavilhão Gastronômico



11h30 - Apresentação cultural infantil com Papa-Léguas



12h - Aula-show kids com Kisabor Açaíteria e Sorveteria



13h - Apresentação musical com Fabrycio Venturini



17h - Encerramento.



17º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE FRUTOS DO MAR DE ITAPEMIRIM

Quando: de 28 a 31 de março de 2024 (quinta a domingo)

Onde: no pavilhão de eventos da Praia de Itaipava, em Itapemirim

Entrada gratuita

