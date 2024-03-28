Festival de frutos do mar é atração do feriado em Itapemirim

Até domingo (31), a Praia de Itaipava será o centro das atenções no Litoral Sul com a 17ª edição do Festival de Frutos do Mar de Itapemirim, que traz no cardápio desde moqueca até torta capixaba.
Com entrada gratuita, o evento acontece na capital estadual do atum e do dourado com a finalidade de valorizar a cultura pesqueira, fomentar o comércio local e movimentar o turismo no balneário.
Nos quatro dias de festival, quem for ao pavilhão de eventos, localizado no pátio do terminal pesqueiro, em Itaipava, vai poder conferir inúmeras delícias feitas com frutos do mar. Peroá frito, paella, casquinha de siri, isca de peixe, camarão crocante e filé de peixe grelhado são algumas das opções à venda.
Os preços dos pratos variam de R$ 15 a R$ 149,99, em porções individuais ou para mais de uma pessoa. Além da gastronomia, haverá cervejas artesanais e diversas atrações musicais e culturais.
AULAS-SHOWS
Aulas-shows de gastronomia, com chefs convidados da região, são um atrativo do evento. O chef Gilson Surrage, de Iriri, vai ensinar a preparar sua Pérola do Mar, uma versão contemporânea da torta capixaba.
Já a chef Stephanie Dutra fará uma receita com camarão, e José Mezadre, um risoto de frutos do mar. Por fim, o chef Hamilton Martins, que estará no comando de todas as aulas, vai preparar a Mariscada da Gamboa, uma homenagem às marisqueiras do município de Itapemirim.
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (28/03)
- 17h - Abertura do Pavilhão Gastronômico
- 19h - Cerimônia oficial de abertura
- 19h30 - Apresentação musical com a Corporação Douglas Ramos Dias
- 21h - Aula-show com o chef Gilson Surrage (Iriri)
- 22h - Apresentação musical com a banda Agitaê
- 0h - Encerramento
- 11h - Abertura do Pavilhão Gastronômico
- 14h - Aula-show com o chef José Mezadre (Itaipava)
- 18h - Apresentação musical com Patrick Jinkings
- 19h - Aula-show com a chef Stephanie Dutra (Marataízes)
- 22h - Apresentação musical com Nana Nunes
- 0h - Encerramento
- 11h - Abertura do Pavilhão Gastronômico
- 14h - Apresentação cultura grupo de capoeira Navios de Angola
- 16h - Apresentação musical com os Garotos Tradição
- 19h - Aula-show com o chef Hamilton Martins (Itaipava)
- 20h - Apresentação musical com Matheus e Rhuan
- 22h - Apresentação musical com Flesh Martins
- 0h - Encerramento
- 11h - Abertura do Pavilhão Gastronômico
- 11h30 - Apresentação cultural infantil com Papa-Léguas
- 12h - Aula-show kids com Kisabor Açaíteria e Sorveteria
- 13h - Apresentação musical com Fabrycio Venturini
- 17h - Encerramento.
17º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE FRUTOS DO MAR DE ITAPEMIRIM
Quando: de 28 a 31 de março de 2024 (quinta a domingo)
Onde: no pavilhão de eventos da Praia de Itaipava, em Itapemirim
Entrada gratuita
Quando: de 28 a 31 de março de 2024 (quinta a domingo)
Onde: no pavilhão de eventos da Praia de Itaipava, em Itapemirim
Entrada gratuita
Com informações da assessoria de imprensa da Aderes.