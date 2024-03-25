Conheça cinco receitas vegetarianas para a Páscoa

Que tal comemorar a Páscoa com um almoço especial e sem ingredientes de origem animal? A diversidade e o sabor delicioso dos pratos vegetarianos é a prova de que é possível fazer receitas incríveis e, até mesmo, recriar aquelas tradicionais.
Então, confira as receitas que separamos para você!
MOQUECA DE PALMITO
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho amassados
- 1 cebola picada
- 1 1/2 xícara de chá de pimentões verde, amarelo e vermelho cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde
- 3 tomates maduros picados
- 1 pitada de tempero baiano em pó
- 500 ml de leite de coco
- 4 colheres de sopa de azeite de dendê
- 200 g de molho de tomate
- 200 g de palmito cortado em rodelas
- Sal e salsinha picada a gosto
- Azeite para refogar
Modo de preparo:
Em uma panela, em fogo médio, refogue no azeite a cebola e o alho até dourar. Coloque os pimentões , os tomates e o tempero baiano. Refogue mais um pouco e acrescente o leite de coco, o azeite de dendê e o molho de tomate. Ferva em fogo baixo por 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o palmito, a azeitona e o sal e misture bem. Cozinhe por 7 minutos. Sirva com a salsinha picada e aproveite.
BATATA GRATINADA COM ALHO-PORÓ E CEBOLA-ROXA
Ingredientes:
- 10 batatas descascadas e cortadas em rodelas
- 1 colher de chá de sal
- 1 alho-poró fatiado
- 1 cebola-roxa fatiada
- 2 colheres de chá de alecrim
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 dente de alho descascado
- Azeite de oliva e salsinha picada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e adicione o sal. Leve a panela ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos, até as batatas ficarem al dente. Retire do fogo, descarte a água e deixe as batatas esfriarem. Reserve.
Em uma frigideira, coloque o azeite, leve ao fogo médio para aquecer e frite o alho-poró e a cebola-roxa até murchar. Retire do fogo e reserve. Em seguida, esfregue o alho em uma assadeira untada com azeite. Coloque as batatas na assadeira, espalhe o alho-poró e a cebola roxa por cima, salpique com alecrim e pimenta-do-reino. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, salpique com salsinha e sirva.
BOLINHO DE ESPINAFRE
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de espinafre
- 200 g de feijão-branco cozido e amassado
- 1 cebola picada
- 2 colheres desopa de sementes de gergelim
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Em seguida, adicione o espinafre e cozinhe, mexendo de vez em quando, até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Deixe esfriar e reserve.
Em um recipiente, coloque o feijão e acrescente o refogado de espinafre, o gergelim e misture até obter uma massa homogênea. Modele os bolinhos com as mãos e coloque em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 10 minutos ou até dourar. Retire do forno, espere esfriar e sirva.
LASANHA DE COGUMELO COM ESPINAFRE
Ingredientes:
- Recheio:
- 500 g de cogumelos Paris fatiados
- 300 g de espinafre
- 2 dentes de alho picados
- Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de margarina vegetal
- 500 ml de leite de aveia
- Montagem:
- 500 g de massa para lasanha pré-cozida e sem ovos
- 200 g de queijo vegano ralado
- Folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo:
Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira grande e refogue o alho até dourar. Adicione os cogumelos, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até que estejam macios. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Ajuste o tempero e reserve.
Em uma panela, em fogo médio, derreta a margarina, adicione a farinha e misture até obter uma pasta. Gradualmente, acrescente o leite de aveia, mexendo constantemente para não formar grumos. Tempere com sal e noz-moscada. Cozinhe até o molho engrossar.
Em um refratário, espalhe uma camada de molho branco no fundo. Cubra com uma camada de massa de lasanha, seguida de uma camada do recheio de cogumelos e espinafre. Repita as camadas até que todos os ingredientes sejam usados, terminando com uma camada de molho e polvilhando o queijo vegano ralado por cima. Adicione as folhas de manjericão.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos ou até que a superfície esteja dourada e borbulhante. Deixe esfriar um pouco antes de servir.
CUSCUZ COM LEGUMES ASSADOS
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de flocão de milho para cuscuz
- 1 xícara de chá de água quente
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 berinjela cortada em cubos
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1 pimentão vermelho cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de páprica doce
- Salsinha picada para decorar
Modo de preparo:
Em uma tigela, coloque o cuscuz e despeje a água quente. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 5 minutos. Solte o cuscuz com um garfo, coloque na cuscuzeira e leve ao fogo a 200ºC por 15 minutos. Reserve. Em uma assadeira, coloque a abobrinha, a berinjela, a cenoura e o pimentão. Tempere com sal, pimenta-do-reino, cominho e páprica. Regue com azeite de oliva e misture bem para que os legumes fiquem bem temperados. Depois, leve ao forno preaquecido a 200 °C 20 minutos ou até que os legumes estejam dourados e macios. Em seguida, em um recipiente, misture os legumes assados ao cuscuz. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino se necessário. Sirva com a salsinha picada.
