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Victor Fasano diz que não votaria de novo em Jair Bolsonaro para presidente

Ator participou de atos antidemocráticos e fez discursos em que colocava em xeque a lisura das eleições; 'Foi tudo fraudado'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 14:01

Victor Fasano: 'Não votaria nele, mas tudo depende de quem for. E não votaria nesse que está aí. Imagina'
Victor Fasano: 'Não votaria nele, mas tudo depende de quem for. E não votaria nesse que está aí. Imagina' Crédito: Instagram/@victorscenes
Até então bolsonarista fervoroso, o ator Victor Fasano, 65, parece ter mudado um pouco de postura. Segundo ele, apesar de não se arrepender do voto em Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições, caso o ex-presidente disputasse um novo cargo, ele não teria o apoio do artista.
"Não votaria nele, mas tudo depende de quem for. E não votaria nesse que está aí. Imagina", disse à Veja.
Apesar disso, o ator continua convicto de suas opiniões, sobretudo sobre os atos golpistas de Brasília em 8 de janeiro de 2023, quando pessoas favoráveis ao governo de Bolsonaro invadiram e depredaram o Planalto, Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal).
"A minha opinião é que foi tudo fraudado, estão escondendo as provas, estão escondendo tudo o que houve, e infelizmente está acontecendo o que nós estamos vendo hoje."
Em novembro de 2022, o ator ex-Globo já havia manifestado seus indícios ao bolsonarismo quando resolveu ir a outras manifestações. Ele se juntou a nomes como o da atriz Cássia Kis na cruzada antidemocrática dos eleitores de Jair Bolsonaro.
Além de Fasano, outros bolsonaristas já mudaram de visão com relação ao antigo governo. Outro exemplo é a atriz Regina Duarte, 77.
Presente no lançamento do livro de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, principal executivo da Globo por décadas, a atriz e ex-secretária de Cultura afirmou que sua passagem pela política "foi uma experiência importantíssima, mas não repetiria".
"Eu sempre tomei e tomo as minhas decisões. Sou muito aventureira e isso desde criança, e todas as oportunidades na minha vida encaro como um aprendizado e como uma experiência enriquecedora. Deu certo, vai me enriquecer em algum lugar, e se deu errado, também. Arrependimento? (para por alguns segundos) Não repetiria. Hoje, não aceitaria", comentou à FOlha de S>Paulo

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