Bocardi diz que viu gelo em asa de avião no dia da tragédia da Voepass

Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Rodrigo Bocardi disse que viu gelo nas asas do avião em que fez uma viagem na última sexta-feira (9), no mesmo dia e horário da tragédia da Voepass.

O âncora estava em um avião menor e percebeu que o piloto acionou os comandos de desgelo. "Eu voava [de Congonhas] para Ribeirão Preto para um evento da EPT, afiliada da Globo, no mesmo horário do acidente. Fiz um pouso em Bauru antes de seguir para Ribeirão Preto".

"Era um avião menor. O piloto conseguia enxergar a asa, e durante todo o voo, olhava, olhava para a asa. Aquilo me chamou a atenção, mas a gente vai aprendendo junto com essas histórias. [...] O piloto olhava bastante, e aí acionou os comandos de desgelo para tirar o gelo da asa", disse Rodrigo Bocardi.

Foi Bocardi quem contou para a tripulação do acidente e questionou o piloto sobre o gelo nas asas. "Perguntei ao piloto se era alguma coisa do gelo que ele estava olhando na asa. Ele confirmou, disse que era, mostrando no mapa o gelo em São Paulo."

ENTENDA O ACIDENTE

Avião saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). A decolagem da aeronave ocorreu às 11h50 e a previsão de aterrissagem era às 13h45.

Aeronave do modelo ATR-72 pertencia à Voepass Linhas Aéreas. Em nota, a companhia disse ter acionado todos os meios para apoiar os envolvidos e que "não há confirmação de como ocorreu o acidente". O avião decolou "sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo", acrescentou.

Aeronave despencou quase quatro mil metros em dois minutos. O registro de voo do Flight Radar mostra que o avião estava a 17 mil pés de altitude às 13h20 e a 4 mil pés às 13h22, quando o sinal de GPS foi perdido pela plataforma. Pelo registro, é possível ver que a aeronave caiu perto do destino.

Vídeo mostra momento da queda. Nas imagens, gravadas por moradores da região do Distrito Industrial, é possível ver a aeronave despencando. A queda ocorreu na rua João Edueta, segundo o Corpo de Bombeiros.