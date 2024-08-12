Gloria Perez, no aniversário de Daniella, usa tecnologia para criar 'abraço ilusório'

Gloria Perez fez uma homenagem a Daniella Perez, sua filha, neste domingo (11), quando ela completaria 54 anos, caso estivesse viva. A atriz foi assassinada em 1992, durante a exibição da novela "De Corpo e Alma", pelo colega de elenco Guilherme de Pádua.
Na publicação feita pela mãe e autora do folhetim, fotos antigas de Daniella aparecem coladas a cenários atuais, como na sacada do apartamento onde Gloria mora e num sofá, ao lado dela.
"Essa mágica que você não conheceu permite a ilusão de te trazer de volta, de te fazer presente nas nossas casas de hoje, e nos momentos que você não teve a chance de viver", escreveu a dramaturga, em referência a tecnologias de manipulação de imagens.
"Agora ela consegue até que a gente se abrace. Tentei muito, mas ainda não consegui fazer funcionar. É um abraço ilusório, mas mesmo assim, um abraço. De todo modo, um dia, em alguma dimensão desse universo ele será de verdade", disse ainda.