Gloria Perez, no aniversário de Daniella, usa tecnologia para criar 'abraço ilusório'

A atriz Daniella Perez Crédito: Divulgação

Gloria Perez fez uma homenagem a Daniella Perez, sua filha, neste domingo (11), quando ela completaria 54 anos, caso estivesse viva. A atriz foi assassinada em 1992, durante a exibição da novela "De Corpo e Alma", pelo colega de elenco Guilherme de Pádua.

Na publicação feita pela mãe e autora do folhetim, fotos antigas de Daniella aparecem coladas a cenários atuais, como na sacada do apartamento onde Gloria mora e num sofá, ao lado dela.

"Essa mágica que você não conheceu permite a ilusão de te trazer de volta, de te fazer presente nas nossas casas de hoje, e nos momentos que você não teve a chance de viver", escreveu a dramaturga, em referência a tecnologias de manipulação de imagens.