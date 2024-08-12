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Saudade

Gloria Perez, no aniversário de Daniella, usa tecnologia para criar 'abraço ilusório'

Autora recorreu à tecnologia para criar montagens a partir de fotos recentes e retratos da filha, assassinada em 1992
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 08:33

A atriz Daniella Perez
A atriz Daniella Perez Crédito: Divulgação
Gloria Perez fez uma homenagem a Daniella Perez, sua filha, neste domingo (11), quando ela completaria 54 anos, caso estivesse viva. A atriz foi assassinada em 1992, durante a exibição da novela "De Corpo e Alma", pelo colega de elenco Guilherme de Pádua.
Na publicação feita pela mãe e autora do folhetim, fotos antigas de Daniella aparecem coladas a cenários atuais, como na sacada do apartamento onde Gloria mora e num sofá, ao lado dela.
"Essa mágica que você não conheceu permite a ilusão de te trazer de volta, de te fazer presente nas nossas casas de hoje, e nos momentos que você não teve a chance de viver", escreveu a dramaturga, em referência a tecnologias de manipulação de imagens.
"Agora ela consegue até que a gente se abrace. Tentei muito, mas ainda não consegui fazer funcionar. É um abraço ilusório, mas mesmo assim, um abraço. De todo modo, um dia, em alguma dimensão desse universo ele será de verdade", disse ainda.

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